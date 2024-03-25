Fenerbahçe'ye 4 yıldızdan müjdeli haber!

4 YILDIZ SAKATLIĞINI ATLATTI!

NTV Spor'un haberine göre; Bir süredir sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü ile Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra Trabzonspor maçında sakatlanan Ferdi Kadıoğlu ve Cengiz Ünder'in tedavi süreci tamamlandı.