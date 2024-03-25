Fenerbahçe'ye 4 yıldızdan müjdeli haber!
Son dakika spor haberi: Milli arada çalışmalarına son sürat devam eden Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor ile kozlarını paylaşacak. Zorlu maçtan mutlak galibiyetle ayrılmayı hedefleyen sarı-lacivertlilere 4 yıldızdan müjdeli haber geldi. İşte flaş gelişmelerin detayları...
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Fenerbahçe'ye kritik müsabakada galibiyeti getiren golleri Fred (2) ve Michy Batshuayi kaydetti.
Zorlu virajda hata yapmayan Kanarya, Süper Lig'de kalan 8 haftayı da kayıpsız geçerek sezon sonu mutlu sona ulaşmak istiyor.
Milli arada çalışmalarına devam eden sarı-lacivertliler, Süper Lig'in 31. haftasında evinde Adana Demirspor'u konuk edecek.
Bu sezon Kadıköy'de oynanan maçlarda beklenmeyen kayıplar yaşayan Fenerbahçe, mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak.
Teknik direktör İsmail Kartal zorlu karşılaşmaya oyuncularını en iyi şekilde hazırlamak için çaba sarf ediyor.
Kritik mücadele öncesi sarı-lacivertlilere peş peşe sevindirici haberler geldi.
4 YILDIZ SAKATLIĞINI ATLATTI!
NTV Spor'un haberine göre; Bir süredir sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü ile Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra Trabzonspor maçında sakatlanan Ferdi Kadıoğlu ve Cengiz Ünder'in tedavi süreci tamamlandı.
4 futbolcunun da Kadıköy'de oynanacak Adana Demirspor maçında kadroda olması planlanıyor.
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