Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye 4 yıldızdan müjdeli haber!

Fenerbahçe'ye 4 yıldızdan müjdeli haber!

Son dakika spor haberi: Milli arada çalışmalarına son sürat devam eden Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor ile kozlarını paylaşacak. Zorlu maçtan mutlak galibiyetle ayrılmayı hedefleyen sarı-lacivertlilere 4 yıldızdan müjdeli haber geldi. İşte flaş gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2024 Pazartesi 10:10
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'ye 4 yıldızdan müjdeli haber!

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'ye 4 yıldızdan sevindirici haber geldi.

Fenerbahçe'ye 4 yıldızdan müjdeli haber!

İlk 30 haftada 79 puan toplayan sarı-lacivertliler ezeli rakibi Galatasaray'ın 2 puan arkasında yer alıyor.

Fenerbahçe'ye 4 yıldızdan müjdeli haber!

Son olarak Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etmeyi başaran Fenerbahçe, zirve yarışındaki takibini sürdürdü.

Fenerbahçe'ye 4 yıldızdan müjdeli haber!

Fenerbahçe'ye kritik müsabakada galibiyeti getiren golleri Fred (2) ve Michy Batshuayi kaydetti.

Fenerbahçe'ye 4 yıldızdan müjdeli haber!

Zorlu virajda hata yapmayan Kanarya, Süper Lig'de kalan 8 haftayı da kayıpsız geçerek sezon sonu mutlu sona ulaşmak istiyor.

Fenerbahçe'ye 4 yıldızdan müjdeli haber!

Milli arada çalışmalarına devam eden sarı-lacivertliler, Süper Lig'in 31. haftasında evinde Adana Demirspor'u konuk edecek.

Fenerbahçe'ye 4 yıldızdan müjdeli haber!

Bu sezon Kadıköy'de oynanan maçlarda beklenmeyen kayıplar yaşayan Fenerbahçe, mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak.

Fenerbahçe'ye 4 yıldızdan müjdeli haber!

Teknik direktör İsmail Kartal zorlu karşılaşmaya oyuncularını en iyi şekilde hazırlamak için çaba sarf ediyor.

Fenerbahçe'ye 4 yıldızdan müjdeli haber!

Kritik mücadele öncesi sarı-lacivertlilere peş peşe sevindirici haberler geldi.

Fenerbahçe'ye 4 yıldızdan müjdeli haber!

4 YILDIZ SAKATLIĞINI ATLATTI!
NTV Spor'un haberine göre; Bir süredir sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü ile Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra Trabzonspor maçında sakatlanan Ferdi Kadıoğlu ve Cengiz Ünder'in tedavi süreci tamamlandı.

Fenerbahçe'ye 4 yıldızdan müjdeli haber!

4 futbolcunun da Kadıköy'de oynanacak Adana Demirspor maçında kadroda olması planlanıyor.

DİĞER
Bahar'ın Timur'u 'yok artık' dedirtti! Sevilen oyuncu Mehmet Yılmaz Ak'ın memleketini duyan şaştı kaldı!
10 yılın en düşük seviyesi! İşsizlik oranı açıkladı
Okan Buruk G.Saray'dan ayrılıyor mu?
Osayi imzayı atıyor! İşte sözleşme detayı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İsmail devleri peşine taktı! Talipleri artıyor
Osayi imzayı atıyor! İşte sözleşme detayı
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Beni en çok zorlayan isimler..." "Beni en çok zorlayan isimler..." 10:21
İtalya U21 Türkiye U21 maçı saat kaçta? İtalya U21 Türkiye U21 maçı saat kaçta? 10:19
F.Bahçe'ye 4 yıldızdan müjdeli haber! F.Bahçe'ye 4 yıldızdan müjdeli haber! 10:10
Kopenhag'dan G.Saray'ın genç yıldızına kanca! Kopenhag'dan G.Saray'ın genç yıldızına kanca! 10:07
Lakers'ın yıldızları şov yaptı! Lakers'ın yıldızları şov yaptı! 10:06
Avusturya - Türkiye maçı NE ZAMAN? Avusturya - Türkiye maçı NE ZAMAN? 10:04
Daha Eski
Santos'tan Aboubakar kararı! Ligin kalan kısmında... Santos'tan Aboubakar kararı! Ligin kalan kısmında... 09:44
Okan Buruk G.Saray'dan ayrılıyor mu? Okan Buruk G.Saray'dan ayrılıyor mu? 09:32
İsmail devleri peşine taktı! Talipleri artıyor İsmail devleri peşine taktı! Talipleri artıyor 09:18
Osayi imzayı atıyor! İşte sözleşme detayı Osayi imzayı atıyor! İşte sözleşme detayı 09:14
Kerem Aktürkoğlu'ndan Gazze paylaşımı! Kerem Aktürkoğlu'ndan Gazze paylaşımı! 08:11
Aslan'a kötü haber! Takımı göndermiyor Aslan'a kötü haber! Takımı göndermiyor 08:08