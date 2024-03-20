Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe ve Galatasaray'da büyük yaprak dökümü! Tam 12 futbolcu...

Fenerbahçe ve Galatasaray'da büyük yaprak dökümü! Tam 12 futbolcu...

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı nefes keserken, 30. hafta sonunda Galatasaray liderlik koltuğuna oturdu ve ezeli rakibi Fenerbahçe ise 2 puan gerisinde yer aldı. İki takım tarihlerinin en pahalı kadrosunu kurarken, sezon sonunda büyük bir yaprak dökümü olacak. İşte F.Bahçe ve G.Saray'daki sözleşmesi bitecek futbolcular... | Fenerbahçe Galatasaray haberleri (FB-GS spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2024 Çarşamba 09:41
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Fenerbahçe ve Galatasaray'da büyük yaprak dökümü! Tam 12 futbolcu...

Fenerbahçe ve Galatasaray, bu sezon iddialı bir takım kurarak Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdürüyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray'da büyük yaprak dökümü! Tam 12 futbolcu...

İki ezeli rakip, gerek sezon başında gerekse devre arasında yaptığı takviyelerle birlikte tarihlerinin en pahalı kadrosunu kurdu.

Fenerbahçe ve Galatasaray'da büyük yaprak dökümü! Tam 12 futbolcu...

Sarı-kırmızılılar 30 maçta 26 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 81 puanla zirvede yer alıyor. Ayrıca Cimbom, iç sahada 15'te 15 yaptı ve hiç kayıp yaşamadı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'da büyük yaprak dökümü! Tam 12 futbolcu...

Sarı-lacivertliler ise bu süreçte 25 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 79 puan topladı ve takibini sürdürdü. Kanarya'nın deplasman karnesi dikkat çekerken, hiç mağlup olmadı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'da büyük yaprak dökümü! Tam 12 futbolcu...

Şampiyonluk mücadelesinin nefes kestiği sezonda, iki takımın da yıldızları sezon sonunda kulüplerden ayrılacak. İşte F.Bahçe ve G.Saray'da sözleşmesi bitecek isimler...

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Fenerbahçe ve Galatasaray'da büyük yaprak dökümü! Tam 12 futbolcu...

CARLOS VINICIUS (kiralık)

Fenerbahçe ve Galatasaray'da büyük yaprak dökümü! Tam 12 futbolcu...

LEONARDO BONUCCI (kiralık)

Fenerbahçe ve Galatasaray'da büyük yaprak dökümü! Tam 12 futbolcu...

SERGE AURIER (kiralık)

Fenerbahçe ve Galatasaray'da büyük yaprak dökümü! Tam 12 futbolcu...

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ (kiralık)

Fenerbahçe ve Galatasaray'da büyük yaprak dökümü! Tam 12 futbolcu...

TANGUY NDOMBELE (kiralık)

Fenerbahçe ve Galatasaray'da büyük yaprak dökümü! Tam 12 futbolcu...

SERDAR DURSUN (kiralık)

Fenerbahçe ve Galatasaray'da büyük yaprak dökümü! Tam 12 futbolcu...

HAKIM ZIYECH (kiralık)

G.Saray'ın uzatma opsiyonu bulunuyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray'da büyük yaprak dökümü! Tam 12 futbolcu...

MERT HAKAN YANDAŞ

Fenerbahçe ve Galatasaray'da büyük yaprak dökümü! Tam 12 futbolcu...

DRIES MERTENS

Fenerbahçe ve Galatasaray'da büyük yaprak dökümü! Tam 12 futbolcu...

JOSHUA KING

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