Fenerbahçe ve Galatasaray'da büyük yaprak dökümü! Tam 12 futbolcu...
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı nefes keserken, 30. hafta sonunda Galatasaray liderlik koltuğuna oturdu ve ezeli rakibi Fenerbahçe ise 2 puan gerisinde yer aldı. İki takım tarihlerinin en pahalı kadrosunu kurarken, sezon sonunda büyük bir yaprak dökümü olacak. İşte F.Bahçe ve G.Saray'daki sözleşmesi bitecek futbolcular... | Fenerbahçe Galatasaray haberleri (FB-GS spor haberi)
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Sarı-lacivertliler ise bu süreçte 25 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 79 puan topladı ve takibini sürdürdü. Kanarya'nın deplasman karnesi dikkat çekerken, hiç mağlup olmadı.
Şampiyonluk mücadelesinin nefes kestiği sezonda, iki takımın da yıldızları sezon sonunda kulüplerden ayrılacak. İşte F.Bahçe ve G.Saray'da sözleşmesi bitecek isimler...
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CARLOS VINICIUS (kiralık)
TANGUY NDOMBELE (kiralık)
SERDAR DURSUN (kiralık)
HAKIM ZIYECH (kiralık)
G.Saray'ın uzatma opsiyonu bulunuyor.
FERNANDO MUSLERA
MICHY BATSHUAYI
F.Bahçe'nin uzatma opsiyonu bulunuyor.
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