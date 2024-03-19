Haberler Fenerbahçe Şampiyonluk yarışı kızıştı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları

Şampiyonluk yarışı kızıştı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları

Trendyol Süper Lig'de 30 hafta geride kalırken, Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki şampiyonluk yarışı kızıştı. İki takım da son maçı kazanarak zirve yolunda kayıp yaşamazken, fikstürleri ise merak edilmeye başlandı. İşte iki ezeli rakibin kalan maçları... | Fenerbahçe Galatasaray haberleri (FB-GS spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2024 Salı 11:35
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Şampiyonluk yarışı kızıştı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları

Trendyol Süper Lig'de 30. hafta geride kalırken, Galatasaray 81 puanla zirvede yer alıyor. Cimbom, son olarak Kasımpaşa'yı deplasmanda 4-3'lük skorla mağlup etti.

Şampiyonluk yarışı kızıştı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları

Sarı-kırmızılılar bu süreçte iç sahada 15'te 15 yaparken; dış sahada ise 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Şampiyonluk yarışı kızıştı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları

30 hafta sonunda 79 puan toplayan F.Bahçe ise, son olarak Trabzonspor deplasmanından 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Şampiyonluk yarışı kızıştı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları

Sarı-lacivertliler aynı süreçte deplasmanda 14 galibiyet, 1 beraberlik alırken; iç sahada ise 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Şampiyonluk yarışı kızıştı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları

Ligde son viraja girilirken, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın fikstürü de merak edilmeye başlandı. İşte iki takımın kalan maçları...

Şampiyonluk yarışı kızıştı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları

31. HAFTA

F.Bahçe - A. Demirspor
G.Saray - Hatayspor

Şampiyonluk yarışı kızıştı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları

32. HAFTA

Alanyaspor - G.Saray
F. Karagümrük - F.Bahçe

Şampiyonluk yarışı kızıştı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları

33. HAFTA

G.Saray - Pendikspor
Sivasspor - F.Bahçe

Şampiyonluk yarışı kızıştı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları

34. HAFTA

A. Demirspor - G.Saray
F.Bahçe - Beşiktaş

Şampiyonluk yarışı kızıştı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları

35. HAFTA

G.Saray - Sivasspor
Konyaspor - F.Bahçe

Şampiyonluk yarışı kızıştı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları

36. HAFTA

F. Karagümrük - G.Saray
F.Bahçe - Kayserispor

Şampiyonluk yarışı kızıştı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları

37. HAFTA

G.Saray - F.Bahçe

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