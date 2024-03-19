Şampiyonluk yarışı kızıştı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları

Trendyol Süper Lig'de 30. hafta geride kalırken, Galatasaray 81 puanla zirvede yer alıyor. Cimbom, son olarak Kasımpaşa'yı deplasmanda 4-3'lük skorla mağlup etti.

Sarı-kırmızılılar bu süreçte iç sahada 15'te 15 yaparken; dış sahada ise 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.