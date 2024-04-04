Ahmet Çakar'dan Arda Kardeşler yorumu! "Penaltı..."

Tadic'in attığı gole ayrı bir paragraf açalım. Kalecinin hatası ve ardından kaleyi boşaltması nedeniyle Tadic, 47 metre uzaklıktan topu kaptı. Öyle bir vurdu ki, yapılacak hiçbir şey yok.

Gelelim maçın hakemi Arda Kardeşler'e. Maç kolay, aslında ilk yarıyı da iyi yönetti. Ama ikinci yarıda Adana Demirspor lehine ceza alanı dışında verdiği serbest vuruş vardı. Son darbe ceza alanı içinde görülüyor, yani penaltı olmalıydı. VAR da yardım etmedi ve Adana Demirspor'un penaltısı verilmedi.