Ahmet Çakar'dan Arda Kardeşler yorumu! "Penaltı..."
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe sahasında konuk ettiği Yukatel Adana Demirspor'u 4-2 yendi. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar da mücadeleyi değerlendirirken maçın hakemi Arda Kardeşler'in performansını eleştirdi. İşte o yazı... (FB spor haberleri)
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Tadic'in attığı gole ayrı bir paragraf açalım. Kalecinin hatası ve ardından kaleyi boşaltması nedeniyle Tadic, 47 metre uzaklıktan topu kaptı. Öyle bir vurdu ki, yapılacak hiçbir şey yok.
Gelelim maçın hakemi Arda Kardeşler'e. Maç kolay, aslında ilk yarıyı da iyi yönetti. Ama ikinci yarıda Adana Demirspor lehine ceza alanı dışında verdiği serbest vuruş vardı. Son darbe ceza alanı içinde görülüyor, yani penaltı olmalıydı. VAR da yardım etmedi ve Adana Demirspor'un penaltısı verilmedi.
Serdar Dursun'un attığı kafa golü öncesi verilen serbest vuruşta da hata var. Adana sol beki atlıyor ama Fenerbahçeli oyuncuyla teması yok. O da kendini bırakıyor. Hatalı bir serbest vuruş kararı ve sonrasında Fenerbahçe'nin golü geliyor.
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