Haberler Fenerbahçe Ahmet Çakar'dan Arda Kardeşler yorumu! "Penaltı..."

Ahmet Çakar'dan Arda Kardeşler yorumu! "Penaltı..."

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe sahasında konuk ettiği Yukatel Adana Demirspor'u 4-2 yendi. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar da mücadeleyi değerlendirirken maçın hakemi Arda Kardeşler'in performansını eleştirdi. İşte o yazı... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2024 Perşembe 09:21
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Ahmet Çakar'dan Arda Kardeşler yorumu! "Penaltı..."

AHMET ÇAKAR - KARDEŞLER'İN İKİ ÖNEMLİ HATASI

Kalecilerin komik, tuhaf hatalar yaptığı maçı Fenerbahçe, kazanmayı başardı. Zaten beklenen de oydu. Özellikle ilk yarı Fenerbahçe, mükemmel top oynadı. İlk yarı sonucunda skor 4-0, 5-0 olması gerekirken 1-1 bitti.

Ahmet Çakar'dan Arda Kardeşler yorumu! "Penaltı..."

Fenerbahçe adeta oyuna golle başladı. Kornerden gelen topu Djiku arka direkte tamamlayıp takımını öne geçirdi. İlk yarıda Demirspor bir kere geldi, aslında o da gelmek değil İrfan Can topu, Balotelli'nin önüne yolladı, o da golü yapıverdi.

Ahmet Çakar'dan Arda Kardeşler yorumu! "Penaltı..."

İlk yarı sonunda Demirspor kalecisi sakatlandı çıktı. Yerine gelen Vedat, tam evlere şenlik. Neredeyse yediği tüm gollerde hatalı. Serdar Dursun'un kafayla attığı golde kaleciye bakın. Amatör kalecinin yapacağı hatalar değil.

Ahmet Çakar'dan Arda Kardeşler yorumu! "Penaltı..."

Tadic'in attığı gole ayrı bir paragraf açalım. Kalecinin hatası ve ardından kaleyi boşaltması nedeniyle Tadic, 47 metre uzaklıktan topu kaptı. Öyle bir vurdu ki, yapılacak hiçbir şey yok.

Ahmet Çakar'dan Arda Kardeşler yorumu! "Penaltı..."

Gelelim maçın hakemi Arda Kardeşler'e. Maç kolay, aslında ilk yarıyı da iyi yönetti. Ama ikinci yarıda Adana Demirspor lehine ceza alanı dışında verdiği serbest vuruş vardı. Son darbe ceza alanı içinde görülüyor, yani penaltı olmalıydı. VAR da yardım etmedi ve Adana Demirspor'un penaltısı verilmedi.

Ahmet Çakar'dan Arda Kardeşler yorumu! "Penaltı..."

Serdar Dursun'un attığı kafa golü öncesi verilen serbest vuruşta da hata var. Adana sol beki atlıyor ama Fenerbahçeli oyuncuyla teması yok. O da kendini bırakıyor. Hatalı bir serbest vuruş kararı ve sonrasında Fenerbahçe'nin golü geliyor.

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