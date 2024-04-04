Haberler THY EuroLeague Fenerbahçe Beko THY EuroLeague'de play-off'ları garantiledi!

Fenerbahçe Beko THY EuroLeague'de play-off'ları garantiledi!

Son dakika spor haberi: Basketbol THY EuroLeague'de temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, play-off'lara kalmayı garantiledi.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2024 Perşembe 23:57
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe Beko THY EuroLeague'de play-off'ları garantiledi!

Barcelona'nın Maccabi Playtika Tel Aviv'i 92-89 yenmesiyle ilk 6'ya girmesi kesinleşen 20 galibiyete sahip Fenerbahçe Beko, normal sezonun bitimine iki hafta kala doğrudan play-off bileti aldı.

Bu sonucun ardından 22 galibiyete ulaşan Barcelona ve Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR (21 galibiyet) da adını direkt olarak play-off'lara yazdırdı.

Ayrıca Kızılyıldız'ı 89-86 yenen Olympiakos (21 galibiyet) ve Zalgiris'i 69-66 mağlup eden Monaco (22 galibiyet), doğrudan play-off oynama hakkı elde etti.

Daha önce 26 galibiyetle ligin zirvesindeki Real Madrid, play-off'ları garantileyen ilk takım olmuştu.

DİĞER
Son dakika haberi: Dünyanın en iyi 50 futbol topu belli oldu! İşte görenleri geçmişe götüren o liste...
Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki MGK toplantısı sona erdi: 6 maddelik yazılı açıklama
Beşiktaş uzatmalarda yıkıldı!
G.Saray çok istedi F.Bahçe alıyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes basketbol maçı saat kaçta?
Euroleague'de haftanın MVP'si belli oldu
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 5 Nisan rakamları
Kadir Gecesi AYETLERİ ve HADİSLERİ 2024
Peygamber Efendimiz'in Kadir Gecesi duası ve anlamı
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe Beko play-off'ları garantiledi! Fenerbahçe Beko play-off'ları garantiledi! 23:56
Sheffield'ı yenen Liverpool haftayı zirvede kapattı Sheffield'ı yenen Liverpool haftayı zirvede kapattı 23:54
Omar Colley ligde 6. golünü kaydetti Omar Colley ligde 6. golünü kaydetti 23:34
Eczacıbaşı Dynavit adını finale yazdırdı! Eczacıbaşı Dynavit adını finale yazdırdı! 23:22
Erman Toroğlu'dan Beşiktaşlı yıldıza sert eleştiri! Erman Toroğlu'dan Beşiktaşlı yıldıza sert eleştiri! 23:10
Fernando Santos: Söyleyecek bir şey bulamıyorum! Fernando Santos: Söyleyecek bir şey bulamıyorum! 23:04
Daha Eski
Erzurumspor geriden gelerek kazandı! Erzurumspor geriden gelerek kazandı! 23:00
"Galibiyetlere devam etmemiz lazım!" "Galibiyetlere devam etmemiz lazım!" 22:58
Gedson Fernandes: Her şeyi denedik ama... Gedson Fernandes: Her şeyi denedik ama... 22:56
Svensson: Son dakika yediğimiz gol bizi üzdü Svensson: Son dakika yediğimiz gol bizi üzdü 22:52
"Beşiktaş'a attığım için sevinmek istemedim!" "Beşiktaş'a attığım için sevinmek istemedim!" 22:52
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 22:32