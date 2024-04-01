Büyük gün yarın

Fenerbahçe Yönetimi, Trabzonspor maçı sonrasında yaşanan olayların ardından olağanüstü genel kurul kararı aldı. 2 Nisan olarak belirlenen tarih öncesinde Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu, üyelere salt çoğunluğun sağlanması için sürekli çağrı yaptı. Fenerbahçe'nin bir anlamda bu sezon ve gelecek sezonlardaki kaderini belirleyecek olan o büyük gün geldi çattı. Yarın Ülker Stadı'nda en az 20 bin üyenin yer alması bekleniyor.

KADERİ BELLİ OLACAK

Bu genel kurulda 'Fenerbahçe'nin ligden çekilip çekilmeyeceği' bir anlamda belli olacak. Çıkacak karar sonrasında son söz yönetime geçecek. Bir anlamda Fenerbahçe'nin Süper Lig, Avrupa, Süper Kupa ve gelecek sezonlardaki kaderi belirlenecek. Birçok seçenek masada yer alıyor. Yarınki toplantı hem sarı- lacivertliler hem de Türk futbolu adına bir dönüm noktası olacak. Tüm spor camiası da Ülker Stadı'ndaki kongreye kilitlendi.