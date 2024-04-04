Haberler Fenerbahçe İşte Fenerbahçe U19 takımı futbolcuları!

İşte Fenerbahçe U19 takımı futbolcuları!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'nin, 7 Nisan Pazar günü Şanlıurfa'da oynanacak Süper Kupa finaline U19 takımıyla çıkacağını açıklamasının ardından gözler genç takıma çevrildi. Taraftarlar, U19 takımının kadrosunu araştırıyor. Peki, Fenerbahçe U19 takımında hangi futbolcular var? İşte yanıtı... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2024 Perşembe 10:15 Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2024 Perşembe 10:16
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İşte Fenerbahçe U19 takımı futbolcuları!

Fenerbahçe, 7 Nisan Pazar günü Galatasaray'la karşılaşacağı Süper Kupa finali öncesi hareketli saatler geçiriyor.

İşte Fenerbahçe U19 takımı futbolcuları!

Kulübün Başkan Vekili Erol Bilecik, 2 Nisan'da genel kurul üyelerinden alınan yetki sonrasında pazar günü oynanacak olan Süper Kupa finaline U19 takımıyla çıkmayı planladıklarını açıklamıştı.

İşte Fenerbahçe U19 takımı futbolcuları!

Bu demecin ardından gözler, sarı-lacivertlilerin U19 takımına çevrildi.

İşte Fenerbahçe U19 takımı futbolcuları!

Fenerbahçe'nin U19 takımını, eski milli futbolcu Semih Şentürk çalıştırıyor. Kadroda yer alan isimler ise şöyle:

İşte Fenerbahçe U19 takımı futbolcuları!

İŞTE FENERBAHÇE'NİN U19 TAKIMI

KALECİ: Doğukan Demir (18), Ömer Bircan Camcı (17)

İşte Fenerbahçe U19 takımı futbolcuları!

SAVUNMA: Yusuf Çiçek (18), Yiğit Epözdemir (18), Mehmet Can Gülerer (18), Boran Eligüzel (16), Ümit Can Okan (18), Mustafa Akyıldız (18) (Sağ bek), Ahmet Necat Aydın (18) (Sol bek)

İşte Fenerbahçe U19 takımı futbolcuları!

ORTA SAHA: Muhammet İmre (19), Şükür Toğrak (17), Berkay Güverçinci (17), Samet Sargin (18), Efekan Karayazi (18), Zeki Dursun (18), Aziz Eren Balaban (17)

İşte Fenerbahçe U19 takımı futbolcuları!

HÜCUM: Kaan Akyazı (18), Yiğit Emir Ekiz (17), Yasir Boz (16), Emirhan Arkutcu (18), Emrullah Kulbak (19), Çağrı Fedai (18), Kerem Kayaarası (18), Görkem Demirel (17)

İşte Fenerbahçe U19 takımı futbolcuları!

TEKNİK DİREKTÖR: Semih Şentürk

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