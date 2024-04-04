İşte Fenerbahçe U19 takımı futbolcuları!
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'nin, 7 Nisan Pazar günü Şanlıurfa'da oynanacak Süper Kupa finaline U19 takımıyla çıkacağını açıklamasının ardından gözler genç takıma çevrildi. Taraftarlar, U19 takımının kadrosunu araştırıyor. Peki, Fenerbahçe U19 takımında hangi futbolcular var? İşte yanıtı... (FB spor haberleri)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2024 Perşembe 10:15 Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2024 Perşembe 10:16
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Fenerbahçe'nin U19 takımını, eski milli futbolcu Semih Şentürk çalıştırıyor. Kadroda yer alan isimler ise şöyle:
İŞTE FENERBAHÇE'NİN U19 TAKIMI
KALECİ: Doğukan Demir (18), Ömer Bircan Camcı (17)
SAVUNMA: Yusuf Çiçek (18), Yiğit Epözdemir (18), Mehmet Can Gülerer (18), Boran Eligüzel (16), Ümit Can Okan (18), Mustafa Akyıldız (18) (Sağ bek), Ahmet Necat Aydın (18) (Sol bek)
ORTA SAHA: Muhammet İmre (19), Şükür Toğrak (17), Berkay Güverçinci (17), Samet Sargin (18), Efekan Karayazi (18), Zeki Dursun (18), Aziz Eren Balaban (17)
HÜCUM: Kaan Akyazı (18), Yiğit Emir Ekiz (17), Yasir Boz (16), Emirhan Arkutcu (18), Emrullah Kulbak (19), Çağrı Fedai (18), Kerem Kayaarası (18), Görkem Demirel (17)
TEKNİK DİREKTÖR: Semih Şentürk
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