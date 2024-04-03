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Fenerbahçe'de Dusan Tadic: Kariyerimde böyle bir gol yoktu!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor'u 4-2 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu Dusan Tadic, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2024 Çarşamba 22:55
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Fenerbahçe'de Dusan Tadic: Kariyerimde böyle bir gol yoktu!

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Dusan Tadic, Adana Demirspor'u 4-2 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Kariyerimde bu kadar uzaktan attığım bir gol yoktu, bu ilk oldu. Çok sık yaşadığım bir şey değil. En önemlisi 3 puan alabilmekti. Güzel bir performans ortaya koyduk. Taraftarlarımızı mutlu etmeyi başardık."

"Trabzonspor maçıyla alakalı çok fazla değerlendirme yapamadık. Güçlü bir oyun ortaya koyduk. Oraya da futbolumuzu oynamaya, kazanmaya gitmiştik. Taraftarlarımızı mutlu etmek istemiştik. Onları da memnun ettiğimizi düşünüyorum. Güzel goller attık, güzel organizasyonlar çıkardık. Çok fazla geçmişE bakmamak lazım. Son maçta oynadığınız kadar iyisinizdir. Her zaman geleceğe bakmalısınız. Futbol zalim bir oyun, çünkü her zaman en iyisini ortaya koymalısınız."

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