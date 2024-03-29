FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek'in eski hocası konuştu! "25 milyon euro..."
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'nin bu sezon öne çıkan isimlerinden olan İsmail Yüksek'in eski hocası konuştu. Ömer Faruk Uzuner, genç futbolcunun transferiyle ilgili flaş bir yorumda bulundu. (FB spor haberleri)
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Uzuner, "İsmail'in yatıp kalkıp Jesus'a dua etmesi gerekiyor. Neden? Bursa kötüydü ama Jesus, küme düşen bir takımdan gelen bir oyuncuyu banko oyuncu olarak kullandı" dedi.
İSMAİL YÜKSEK KİMDİR?
26 Ocak 1999 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Yıldırım Belediyesi'nde başladı. Ardından Gölcükspor'a transfer oldu.
2020'de Gölcükspor'dan 65 bin euro karşılığında Fenerbahçe'nin yolunu tuttu. Sırasıyla Balıkesirspor, Adana Demirspor ve Bursaspor'a kiralandı.
1.83 cm boyundaki İsmail Yüksek, orta sahanın merkezinde görev yapıyor. 25 yaşındaki genç futbolcu ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
İsmail Yüksek, 14 kez A Milli Futbol Takımı'nın formasını giydi ve 1 gol kaydetti. Başarılı ismin güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro...
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