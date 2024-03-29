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FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek'in eski hocası konuştu! "25 milyon euro..."

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'nin bu sezon öne çıkan isimlerinden olan İsmail Yüksek'in eski hocası konuştu. Ömer Faruk Uzuner, genç futbolcunun transferiyle ilgili flaş bir yorumda bulundu. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2024 Cuma 09:14
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FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek'in eski hocası konuştu! "25 milyon euro..."

Bu sezon Fenerbahçe'de müthiş bir performans sergileyen İsmail Yüksek, Avrupa'nın dev kulüplerinin radarında bulunuyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek'in eski hocası konuştu! "25 milyon euro..."

Genç oyuncuyu çok yakından tanıyan ve Gölcükspor'dan hocası olan Ömer Faruk Uzuner, yıldız isimle ilgili Takvim'e konuştu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek'in eski hocası konuştu! "25 milyon euro..."

Milli futbolcunun artık seviye atladığını dile getiren Uzuner, "İsmail'in, Barcelona, Real Madrid, Manchester City gibi kulüplerden teklif alması halinde ayrılabileceği fikrindeyim. Fenerbahçe'nin onu 25 milyon euro'nun altında bir rakama satmaz" ifadesini kullandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek'in eski hocası konuştu! "25 milyon euro..."

Uzuner, "İsmail'in yatıp kalkıp Jesus'a dua etmesi gerekiyor. Neden? Bursa kötüydü ama Jesus, küme düşen bir takımdan gelen bir oyuncuyu banko oyuncu olarak kullandı" dedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek'in eski hocası konuştu! "25 milyon euro..."

İSMAİL YÜKSEK KİMDİR?

26 Ocak 1999 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Yıldırım Belediyesi'nde başladı. Ardından Gölcükspor'a transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek'in eski hocası konuştu! "25 milyon euro..."

2020'de Gölcükspor'dan 65 bin euro karşılığında Fenerbahçe'nin yolunu tuttu. Sırasıyla Balıkesirspor, Adana Demirspor ve Bursaspor'a kiralandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek'in eski hocası konuştu! "25 milyon euro..."

1.83 cm boyundaki İsmail Yüksek, orta sahanın merkezinde görev yapıyor. 25 yaşındaki genç futbolcu ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek'in eski hocası konuştu! "25 milyon euro..."

İsmail Yüksek, 14 kez A Milli Futbol Takımı'nın formasını giydi ve 1 gol kaydetti. Başarılı ismin güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro...

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