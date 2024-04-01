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FENERBAHÇE HABERLERİ: Osayi Samuel'den 2 Nisan vurgusu...

Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe'de Trabzonspor maçında yaşananların etkisi sürüyor. Sarı-lacivertlilerde Osayi Samuel'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2024 Pazartesi 11:58
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FENERBAHÇE HABERLERİ: Osayi Samuel'den 2 Nisan vurgusu...

Trabzonspor ile oynanan Süper Lig maçında yaşanan olayların ardından olağanüstü genel kurula gitme kararı alan Fenerbahçe, yarın "Futbol A takımının Süper Lig'den çekilmesi dahil alınacak aksiyonların değerlendirilmesi." gündemiyle toplanacak.

Trabzon'da oynanan maçın ardından çıkan olaylarla ilgili en çok konuşulan isimlerden biri olan sarı lacivertli takımın Nijeryalı futbolcusu Bright Osayi-Samuel, kongre öncesi sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve genel kurul üyelerine seslendi.

Osayi-Samuel açıklamasında "2 Nisan'ı çok önemsiyorum. Fenerbahçe'nin sahiplenilmesini çok önemsiyorum. Biz sadece kendimizi savunduk. Bugün de üyeleri Fenerbahçe'yi savunacaklar. En büyük Fener" ifadelerini kullandı.

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