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Beşiktaş 4-2 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Kadınlar Süper Ligi'nde dev derbi heyecanı yaşandı. Beşiktaş ile Fenerbahçe zorlu müsabakada karşı karşıya geldi. Gaziosmanpaşa Halit Kıvanç Stadı’nda oynanan müsabakayı 4-2 kazanan siyah-beyazlılar 3 puanı hanesine yazdırdı. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2024 Cumartesi 14:40 Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2024 Cumartesi 14:56
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Beşiktaş 4-2 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Kadınlar Süper Ligi'nde heyecan devam ediyor. Ligin 26. haftasında Beşiktaş United Payment ile Fenerbahçe Petrol Ofisi kozlarını paylaştı. Mücadeleyi siyah-beyazlı ekip 4-2 kazandı.

Kartal'ın gollerini 35, 42 ve 59. dakikalarda Shameeka Fishley ile 73. dakikada Opah Clement kaydetti. Sarı-lacivertlilerin gollerini 23. dakikada penaltıdan Zenatha Coleman ile 80. dakikada Haley Berg attı.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş 50 puana yükseldi ve 5. sırada kendine yer buldu. Fenerbahçe ile 57 puanla 3. sırada kaldı.

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