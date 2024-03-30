Beşiktaş 4-2 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Kadınlar Süper Ligi'nde heyecan devam ediyor. Ligin 26. haftasında Beşiktaş United Payment ile Fenerbahçe Petrol Ofisi kozlarını paylaştı. Mücadeleyi siyah-beyazlı ekip 4-2 kazandı.

Kartal'ın gollerini 35, 42 ve 59. dakikalarda Shameeka Fishley ile 73. dakikada Opah Clement kaydetti. Sarı-lacivertlilerin gollerini 23. dakikada penaltıdan Zenatha Coleman ile 80. dakikada Haley Berg attı.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş 50 puana yükseldi ve 5. sırada kendine yer buldu. Fenerbahçe ile 57 puanla 3. sırada kaldı.