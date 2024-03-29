TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Brezilya çıkarması! İşte listedeki 2 futbolcu
Süper Lig'de zirve yarışı veren Fenerbahçe, gelecek sezon için planlamalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda ilerlerken, transferde rota Brezilya'ya çevrildi. Kanarya, takviyeleri yaparken Real Madrid'in uyguladığı modeli uygulayacak. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
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Bu sezon bomba hamlelerle gündemden düşmeyen Kanarya gelecek sezonun planlamalarına şimdiden başladı.
Dusan Tadic, Edin Dzeko, Dominik Livakovic, Fred gibi tecrübeli ve yıldız oyuncuları kadrosuna barındıran Fenerbahçe, scout ekiplerini devreye soktu.
Sarı-lacivertliler dünyanın dört bir yanına yetenek avcılarını gönderdi. Kanarya başta Güney Amerika olmak üzere özellikle Brezilya ile ilgileniyor.
Real Madrid modeli uygulamak isteyen Fenerbahçe, gelecek vadeden genç oyuncuları bulup, yetiştirip, satmak istiyor.
Eflatun-beyazlılar bu modeli Vinicius Junior, Rodrygo ve son olarak Endrick'te uyguladı.
Sarı-lacivertli ekip ise daha düşük bütçeli transferler yapacak. Bu kapsamda Fenerbahçe, scout ekipleri tarafından keşfedilen o 2 yıldızı gündemine aldığı iddia edildi.
SAMBACI ON NUMARA!
Bu futbolculardan ilki Flamengo forması giyen Lorran olduğu belirtildi. Genç futbolcu on numara mevkisinde forma giyiyor.
17 yaşında olan futbolcu ile ön mukavele yapmak isteyen sarı-lacivertliler Lorran'ı 18 yaşında bastığında takım bünyesine katmak istiyor. Aynı zamanda Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcunun transferini hızlı bitirmek istiyor.
Bunun nedeni ise Lorran'ın Avrupa devlerinin radarına girmeden transferini zora sokmamak. Bu sezon 8 maça çıkan genç oyuncu, bu mücadelelerde takımına 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Lorran'ın güncel piyasa değeri 3 milyon Euro.
ORTA SAHAYA DİNAMO!
Sarı-lacivertlilerin hedefindeki diğer isim ise Sao Paulo forması giyen Rodriguinho. Orta saha mevkisinde oynayan genç futbolcunun 18 yaşında olmasında dolayı Fenerbahçe transferde hızlı davranıp Rodriguinho'yu yazın İstanbul'a getirmek istiyor.
Brezilyalı yetenek, sarı-lacivertlilerin scout ekiplerine takılan futbolcuların birisi olduğu iddia edildi. Rodriguinho'nun güncel piyasa değeri 3 milyon Euro.
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