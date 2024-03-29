TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Brezilya çıkarması! İşte listedeki 2 futbolcu

Sezona büyük bir yapılanmayla başlayan Fenerbahçe'de gelenler ve gidenler adından söz ettirdi. Zirve yarışını sürdüren sarı-lacivertliler ezeli rakibi G.Saray'ın 2 puan gerisinde bulunuyor.

Bu süreçte 30 maça çıkan F.Bahçe bu süreçte 25 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 79 puan topladı ve takibini sürdürdü. Kanarya'nın deplasman karnesi dikkat çekerken, hiç mağlup olmadı.