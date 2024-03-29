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TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Brezilya çıkarması! İşte listedeki 2 futbolcu

Süper Lig'de zirve yarışı veren Fenerbahçe, gelecek sezon için planlamalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda ilerlerken, transferde rota Brezilya'ya çevrildi. Kanarya, takviyeleri yaparken Real Madrid'in uyguladığı modeli uygulayacak. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2024 Cuma 09:51
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TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Brezilya çıkarması! İşte listedeki 2 futbolcu

Sezona büyük bir yapılanmayla başlayan Fenerbahçe'de gelenler ve gidenler adından söz ettirdi. Zirve yarışını sürdüren sarı-lacivertliler ezeli rakibi G.Saray'ın 2 puan gerisinde bulunuyor.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Brezilya çıkarması! İşte listedeki 2 futbolcu

Bu süreçte 30 maça çıkan F.Bahçe bu süreçte 25 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 79 puan topladı ve takibini sürdürdü. Kanarya'nın deplasman karnesi dikkat çekerken, hiç mağlup olmadı.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Brezilya çıkarması! İşte listedeki 2 futbolcu

Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenen Kanarya, buna karşın UEFA Konferans Ligi'nde ise çeyrek finale yükseldi ve Olimpiakos ile eşleşti.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Brezilya çıkarması! İşte listedeki 2 futbolcu

Bu sezon bomba hamlelerle gündemden düşmeyen Kanarya gelecek sezonun planlamalarına şimdiden başladı.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Brezilya çıkarması! İşte listedeki 2 futbolcu

Dusan Tadic, Edin Dzeko, Dominik Livakovic, Fred gibi tecrübeli ve yıldız oyuncuları kadrosuna barındıran Fenerbahçe, scout ekiplerini devreye soktu.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Brezilya çıkarması! İşte listedeki 2 futbolcu

Sarı-lacivertliler dünyanın dört bir yanına yetenek avcılarını gönderdi. Kanarya başta Güney Amerika olmak üzere özellikle Brezilya ile ilgileniyor.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Brezilya çıkarması! İşte listedeki 2 futbolcu

Real Madrid modeli uygulamak isteyen Fenerbahçe, gelecek vadeden genç oyuncuları bulup, yetiştirip, satmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Brezilya çıkarması! İşte listedeki 2 futbolcu

Eflatun-beyazlılar bu modeli Vinicius Junior, Rodrygo ve son olarak Endrick'te uyguladı.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Brezilya çıkarması! İşte listedeki 2 futbolcu

Sarı-lacivertli ekip ise daha düşük bütçeli transferler yapacak. Bu kapsamda Fenerbahçe, scout ekipleri tarafından keşfedilen o 2 yıldızı gündemine aldığı iddia edildi.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Brezilya çıkarması! İşte listedeki 2 futbolcu

SAMBACI ON NUMARA!

Bu futbolculardan ilki Flamengo forması giyen Lorran olduğu belirtildi. Genç futbolcu on numara mevkisinde forma giyiyor.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Brezilya çıkarması! İşte listedeki 2 futbolcu

17 yaşında olan futbolcu ile ön mukavele yapmak isteyen sarı-lacivertliler Lorran'ı 18 yaşında bastığında takım bünyesine katmak istiyor. Aynı zamanda Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcunun transferini hızlı bitirmek istiyor.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Brezilya çıkarması! İşte listedeki 2 futbolcu

Bunun nedeni ise Lorran'ın Avrupa devlerinin radarına girmeden transferini zora sokmamak. Bu sezon 8 maça çıkan genç oyuncu, bu mücadelelerde takımına 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Lorran'ın güncel piyasa değeri 3 milyon Euro.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Brezilya çıkarması! İşte listedeki 2 futbolcu

ORTA SAHAYA DİNAMO!

Sarı-lacivertlilerin hedefindeki diğer isim ise Sao Paulo forması giyen Rodriguinho. Orta saha mevkisinde oynayan genç futbolcunun 18 yaşında olmasında dolayı Fenerbahçe transferde hızlı davranıp Rodriguinho'yu yazın İstanbul'a getirmek istiyor.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Brezilya çıkarması! İşte listedeki 2 futbolcu

Brezilyalı yetenek, sarı-lacivertlilerin scout ekiplerine takılan futbolcuların birisi olduğu iddia edildi. Rodriguinho'nun güncel piyasa değeri 3 milyon Euro.

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