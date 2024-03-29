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Fenerbahçe ligden çekilecek mi? Şenes Erzik açıkladı

Uzun yıllar FIFA ve UEFA'da yöneticilik yapan TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin eski yöneticilerine verdiği iftar yemeğine katılan Erzik, sarı-lacivertlilerin ligden çeklip çekilmeyeceğini açıkladı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2024 Cuma 10:33
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Fenerbahçe ligden çekilecek mi? Şenes Erzik açıkladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanan ve 3-2 kazandıkları Trabzonspor maçının ardından yaşanan olaylar sonrası Olağanüstü Genel Kurul'a gitme kararı almıştı.

Fenerbahçe ligden çekilecek mi? Şenes Erzik açıkladı

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, 2 Nisan Salı günü gerçekleştirilecek kurulda ligden çekilme dahil alınacak aksiyonların değerlendirileceği belirtilmişti.

Fenerbahçe ligden çekilecek mi? Şenes Erzik açıkladı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada kongre üyelerine çağrıda bulunarak Olağanüstü Genel Kurul'a katılım sağlamalarını istemişti.

Fenerbahçe ligden çekilecek mi? Şenes Erzik açıkladı

Ali Koç, 2 Nisan Salı günü Ülker Stadyumu'nda yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı öncesi camianın önde gelen isimleriyle iftar yemeğinde bir araya geldi.

Fenerbahçe ligden çekilecek mi? Şenes Erzik açıkladı

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesislerinde organize edilen iftara Başkan Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri ve geçmiş dönem yöneticileri katıldı.

Fenerbahçe ligden çekilecek mi? Şenes Erzik açıkladı

Başkan Ali Koç, iftar yemeğinin ardından Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda gündeme gelecek konularla ilgili davetlileri bilgilendirdi.

Fenerbahçe ligden çekilecek mi? Şenes Erzik açıkladı

Ardından katılımcılar da genel kurul ile ilgili fikirlerini paylaştılar. Organizasyon karşılıklı görüş alışverişi ile tamamlandı.

Fenerbahçe ligden çekilecek mi? Şenes Erzik açıkladı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un önceki akşam verdiği iftar yemeğine de katılan Erzik, Fenerbahçe'nin ligden çekilme ihtimaline ilişkin açıklama yaptı.

Fenerbahçe ligden çekilecek mi? Şenes Erzik açıkladı

"LİGDEN ÇEKİLME YOK"

Milliyet'e konuşan Erzik, "Kanaatim 2 Nisan'daki olağanüstü genel kurula herkes gelecek, gerekli çoğunluk sağlanacak. Ligden çekilme diye bir şey yok. Orada konuşanların hepsi başkana destek verdi ama çekilme yönünde bir karar çıkmasını istemedi. Zaten doğrusu da bu."

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