Fenerbahçe ligden çekilecek mi? Şenes Erzik açıkladı

Milliyet'e konuşan Erzik, "Kanaatim 2 Nisan'daki olağanüstü genel kurula herkes gelecek, gerekli çoğunluk sağlanacak. Ligden çekilme diye bir şey yok. Orada konuşanların hepsi başkana destek verdi ama çekilme yönünde bir karar çıkmasını istemedi. Zaten doğrusu da bu."