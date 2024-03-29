Fenerbahçe ligden çekilecek mi? Şenes Erzik açıkladı
Uzun yıllar FIFA ve UEFA'da yöneticilik yapan TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin eski yöneticilerine verdiği iftar yemeğine katılan Erzik, sarı-lacivertlilerin ligden çeklip çekilmeyeceğini açıkladı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Ali Koç, 2 Nisan Salı günü Ülker Stadyumu'nda yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı öncesi camianın önde gelen isimleriyle iftar yemeğinde bir araya geldi.
Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesislerinde organize edilen iftara Başkan Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri ve geçmiş dönem yöneticileri katıldı.
Başkan Ali Koç, iftar yemeğinin ardından Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda gündeme gelecek konularla ilgili davetlileri bilgilendirdi.
Ardından katılımcılar da genel kurul ile ilgili fikirlerini paylaştılar. Organizasyon karşılıklı görüş alışverişi ile tamamlandı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un önceki akşam verdiği iftar yemeğine de katılan Erzik, Fenerbahçe'nin ligden çekilme ihtimaline ilişkin açıklama yaptı.
"LİGDEN ÇEKİLME YOK"
Milliyet'e konuşan Erzik, "Kanaatim 2 Nisan'daki olağanüstü genel kurula herkes gelecek, gerekli çoğunluk sağlanacak. Ligden çekilme diye bir şey yok. Orada konuşanların hepsi başkana destek verdi ama çekilme yönünde bir karar çıkmasını istemedi. Zaten doğrusu da bu."
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