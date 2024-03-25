Fenerbahçe'de Livakovic krizi! Yönetim seferber oldu
Trabzonspor ile oynanan karşılaşmada çıkan olayların ardından Fenerbahçe'de Dominik Livakovic krizi çıktı. Mücadeledeki olaylardan etkilenen tecrübeli eldiven, flaş bir karar aldı. Bu gelişme üzerine sarı-lacivertli yönetim, Hırvat kaleci için seferberlik başlattı. İşte ayrıntılar...
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Bu durumu hazmedemeyen Livakovic'in soyunma odasında "Buraya kadar. Ben bu saatten sonra burada durmam" dediği ileri sürülmüş ve güçlükle ikna edildiği vurgulanmıştı.
DURUMU DEĞERLENDİRDİ
Ancak milli arada ülkesine giden Livakovic'in İstanbul'a gelmek istemediği belirtildi.
Yaşananlar sonrasında psikolojisi alt üst olan Hırvat kalecinin durumu ailesiyle değerlendirdiği ortaya çıktı.
Livakovic'in Fenerbahçe'ye dönmeyi düşünmediği vurgulandı.
Tecrübeli isim bu konuda ailesinden de tam destek aldı.
29 yaşındaki eldiveni ikna etmek için Fenerbahçe yönetiminin büyük çaba sarf ettiği de gelen bilgiler arasında...
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