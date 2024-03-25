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Fenerbahçe'de Livakovic krizi! Yönetim seferber oldu

Trabzonspor ile oynanan karşılaşmada çıkan olayların ardından Fenerbahçe'de Dominik Livakovic krizi çıktı. Mücadeledeki olaylardan etkilenen tecrübeli eldiven, flaş bir karar aldı. Bu gelişme üzerine sarı-lacivertli yönetim, Hırvat kaleci için seferberlik başlattı. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2024 Pazartesi 06:50
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Fenerbahçe'de Livakovic krizi! Yönetim seferber oldu

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı sonrasında yaşananlar, Dominik Livakovic'i çok etkiledi.

Fenerbahçe'de Livakovic krizi! Yönetim seferber oldu

Hırvat eldiven maç esnasında birçok maddeye maruz kaldı ve çenesi kanadı.

Fenerbahçe'de Livakovic krizi! Yönetim seferber oldu

29 yaşındaki kaleci karşılaşma sonrasında çıkan olaylarda da yumruk yemişti.

Fenerbahçe'de Livakovic krizi! Yönetim seferber oldu

Bu durumu hazmedemeyen Livakovic'in soyunma odasında "Buraya kadar. Ben bu saatten sonra burada durmam" dediği ileri sürülmüş ve güçlükle ikna edildiği vurgulanmıştı.

Fenerbahçe'de Livakovic krizi! Yönetim seferber oldu

DURUMU DEĞERLENDİRDİ

Ancak milli arada ülkesine giden Livakovic'in İstanbul'a gelmek istemediği belirtildi.

Fenerbahçe'de Livakovic krizi! Yönetim seferber oldu

Yaşananlar sonrasında psikolojisi alt üst olan Hırvat kalecinin durumu ailesiyle değerlendirdiği ortaya çıktı.

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