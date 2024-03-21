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Szymanski yarışı
Sebastian Szymanski, her ne kadar son haftalarda suskun kalsa da Avrupa devleri tarafından takip edilmeye devam ediyor. Dün de Polonyalı oyuncu için hem İtalyan basınında hem de İngiliz basınında haberler vardı. "spursweb" adlı site Tottenham ile Milan'ın yarıştığını iddia etti. "todofichajes" adlı site ise; Arsenal ile Napoli'nin de 24 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek istediğini duyurdu. Haberlerde; tüm kulüplerin sezon sonunda Fenerbahçe'ye teklif yapacağı vurgulandı.
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