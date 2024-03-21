Fenerbahçe yalnız değildir

Fenerbahçe, elektronik cüzdan hizmeti veren Poca firmasıyla işbirliği anlaşması imzaladı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki imza töreninde konuşan genel sekreter Burak Kızılhan, şunları söyledi: "Ülkemizin bayrağını her yerde dalgalandıran Fenerbahçe, birçok acımasızlığın gölgesinde bu başarılarını devam ettirmeye çalışıyor. Poca'ya desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu anlaşmanın hayırlı olsun."

2 NİSAN'DA GÖRECEĞİZ

Kızılhan, 2 Nisan Salı günü gerçekleştirecekleri olağanüstü genel kurul toplantısına ilişkin kongre üyelerine çağrıda bulunarak, "Tüm üyelerimiz 2 Nisan'da Ülker Stadı'nda olmalıdır. Çok değerli mesajlar ve çok anlamlı destekler geliyor. Fenerbahçe yalnız değil ve asla yalnız kalmayacak. Bunu 2 Nisan'da görmüş olacağız" diye konuştu. Başkan Ali Koç, yaşanan olayların ardından genel kurul kararı almıştı.