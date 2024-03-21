Haberler Fenerbahçe Ali Yerlikaya: Süreci göreceğiz

Ali Yerlikaya: Süreci göreceğiz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Trabzonspor Fenerbahçe maçına ilişkin konuştu ve “İdari ve adli süreçle ilgili sosyal medyada paylaşım yaptım. Hep beraber sürecin nereye geleceğini göreceğiz” açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2024 Perşembe 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ali Yerlikaya: Süreci göreceğiz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Fuar Merkezi'nde Trabzonspor- Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylar hakkında konuştu. Bakan Yerlikaya, şunları söyledi: "İlk andan itibaren bir paylaşım yaptım. Ertesi gün de onunla ilgili idari ve adli süreçle ilgili sosyal medyada paylaşım yaptım. Bununla da ilgili zaten ilgili bakanlıklar açıklamalarını yaptılar. Hep beraber sürecin nereye geleceğini göreceğiz.

DİLDE KALMASIN

Ama ben size şunu söyleyeyim; Ben aynı zamanda bir futbol aşığıyım. İzlemeyi severim, oynamayı severim, desteklemeyi severim. Artık sahalarda görmeyi istemediğimiz, ben o maçı kastederek söylemiyorum genel söylüyorum. Biz istiyoruz ki tüm spor türlerinde sadece dilde kalmasın, yazıda kalmasın. Sporun birleştirici ruhu, yapıcı ruhu, birbirimize kaynaştıran yönünü görmek istiyoruz."

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom'dan kanat bombası! Transferi menajeri duyurdu...
Katil oğlu ile ABD'ye firar eden Eylem Tok hakkında yeni skandal! Vicdansız kadın 2 kez kaza yerine gidip...
G.Saray'dan Barış Alper Yılmaz'a iyileştirme!
G.Saray Beşiktaş'ın istediği yıldızı getiriyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Dzeko'nun yerine dünya yıldızı golcü!
F.Bahçe Beko evinde kazandı!
Namaz vakitleri İstanbul | 21 Mart Perşembe
Dolar ne kadar? (21 Mart Perşembe)
Steam Aileleri nedir, nasıl çalışır?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Cimbom Fransa'da kayıp! Cimbom Fransa'da kayıp! 00:18
Djiku'dan Trabzonspor maçı sözleri! Djiku'dan Trabzonspor maçı sözleri! 00:18
Djiku'dan Trabzonspor maçı sözleri! Djiku'dan Trabzonspor maçı sözleri! 00:15
Cimbom Fransa'da kayıp! Cimbom Fransa'da kayıp! 00:12
F.Bahçe Beko evinde kazandı! F.Bahçe Beko evinde kazandı! 23:18
Başkan Doğan'dan flaş sözler! "Tek tek hesap sorulacak" Başkan Doğan'dan flaş sözler! "Tek tek hesap sorulacak" 23:18
Daha Eski
G.Saray'da flaş gelişme! Abdülkerim Bardakcı... G.Saray'da flaş gelişme! Abdülkerim Bardakcı... 23:18
Szymanski yuvadan uçuyor! Bonservisiyle rekor kıracak Szymanski yuvadan uçuyor! Bonservisiyle rekor kıracak 23:18
2024'ün en iyi 50 genç yeteneği! Kenan ve Arda... 2024'ün en iyi 50 genç yeteneği! Kenan ve Arda... 23:18
G.Saray'a Eriksen müjdesi! Kendisi açıkladı G.Saray'a Eriksen müjdesi! Kendisi açıkladı 23:18
G.Saray bombayı patlatıyor! Transferi menajeri açıkladı G.Saray bombayı patlatıyor! Transferi menajeri açıkladı 23:18
İşte F.Bahçe'nin final şansı! Oranlar belli oldu İşte F.Bahçe'nin final şansı! Oranlar belli oldu 23:18