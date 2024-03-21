Ali Yerlikaya: Süreci göreceğiz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Fuar Merkezi'nde Trabzonspor- Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylar hakkında konuştu. Bakan Yerlikaya, şunları söyledi: "İlk andan itibaren bir paylaşım yaptım. Ertesi gün de onunla ilgili idari ve adli süreçle ilgili sosyal medyada paylaşım yaptım. Bununla da ilgili zaten ilgili bakanlıklar açıklamalarını yaptılar. Hep beraber sürecin nereye geleceğini göreceğiz.

DİLDE KALMASIN

Ama ben size şunu söyleyeyim; Ben aynı zamanda bir futbol aşığıyım. İzlemeyi severim, oynamayı severim, desteklemeyi severim. Artık sahalarda görmeyi istemediğimiz, ben o maçı kastederek söylemiyorum genel söylüyorum. Biz istiyoruz ki tüm spor türlerinde sadece dilde kalmasın, yazıda kalmasın. Sporun birleştirici ruhu, yapıcı ruhu, birbirimize kaynaştıran yönünü görmek istiyoruz."