Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Kulüp bulması istendi
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk iddiasını sürdüren Fenerbahçe'de yaz transfer dönemi için çalışmalar sürüyor. Kadrosunda önemli değişiklikler yapması beklenen sarı-lacivertliler, yıldız futbolcusunun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirerek yeni sezon öncesi kulüp bulmasını istedi. İşte o isim ve detaylar... (FB spor haberi)
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Bu sezon hem yaz hem de kış transfer dönemlerinde yaptığı takviyelerle büyük yankı uyandıran Fenerbahçe, çok sayıda isimle de yollarını ayırmıştı.
Sarı-lacivertliler, sezonun sona ermesinin ardından yine birçok isimle vedalaşmayı planlıyor.
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Kanarya'da ilk ayrılık kesinleşti.
ZAJC İLE YOLLAR AYRILIYOR
Sezon başında 3 yıllık sözleşme yenilenen Miha Zajc, şu ana kadar gösterdiği performansla beklentilerin çok uzağında kaldı.
Forma giymekte güçlük çeken Sloven oyuncuyla yeni sezonda yola devam etmek istemeyen sarı-lacivertliler, Zajc'ın menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi ve yaz aylarında kulüp bulmasını istedi.
Miha Zajc bu sezon Fenerbahçe formasıyla 16 maça çıktı.
Sloven futbolcu, 2 gollük bir performans sergiledi.
Zajc'ın sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
29 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 3 milyon Euro.
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