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Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Kulüp bulması istendi

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk iddiasını sürdüren Fenerbahçe'de yaz transfer dönemi için çalışmalar sürüyor. Kadrosunda önemli değişiklikler yapması beklenen sarı-lacivertliler, yıldız futbolcusunun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirerek yeni sezon öncesi kulüp bulmasını istedi. İşte o isim ve detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2024 Perşembe 08:49
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Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Kulüp bulması istendi

Trendyol Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde mücadelesini sürdüren Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Kulüp bulması istendi

2 Nisan'da Olağanüstü Genel Kurul'a gidecek olan sarı-lacivertlilerde kuruldan çıkacak karar merakla beklenirken, gelecek sezon için çalışmalar da şimdiden başladı.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Kulüp bulması istendi

Son yıllarda yeni sezon öncesi kadrosunda önemli değişiklikler yapan Kanarya'nın önümüzdeki transfer dönemini de hareketli geçirmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Kulüp bulması istendi

Bu sezon hem yaz hem de kış transfer dönemlerinde yaptığı takviyelerle büyük yankı uyandıran Fenerbahçe, çok sayıda isimle de yollarını ayırmıştı.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Kulüp bulması istendi

Sarı-lacivertliler, sezonun sona ermesinin ardından yine birçok isimle vedalaşmayı planlıyor.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Kulüp bulması istendi

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Kanarya'da ilk ayrılık kesinleşti.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Kulüp bulması istendi

ZAJC İLE YOLLAR AYRILIYOR

Sezon başında 3 yıllık sözleşme yenilenen Miha Zajc, şu ana kadar gösterdiği performansla beklentilerin çok uzağında kaldı.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Kulüp bulması istendi

Forma giymekte güçlük çeken Sloven oyuncuyla yeni sezonda yola devam etmek istemeyen sarı-lacivertliler, Zajc'ın menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi ve yaz aylarında kulüp bulmasını istedi.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Kulüp bulması istendi

Miha Zajc bu sezon Fenerbahçe formasıyla 16 maça çıktı.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Kulüp bulması istendi

Sloven futbolcu, 2 gollük bir performans sergiledi.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Kulüp bulması istendi

Zajc'ın sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Kulüp bulması istendi

29 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 3 milyon Euro.

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