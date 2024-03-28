FENERBAHÇE HABERLERİ: Transferde Ferdi Kadıoğlu piyangosu! Talipleri artıyor

İngiliz basınına yansıyan haberlere göre; iki kulüp de Ferdi için sezon sonunda Fenerbahçe'nin kapısını çalacak. Haberde; Arsenal menajeri Arteta'nın Ferdi'yi yakından takip ettiğine vurgu yapıldı.

İLGİLENEN KULÜPLER VAR İtalyan medyasında yer alan haberlerde de eksik bölgelerini tamamlamak isteyen Napoli'nin sol bek alternatiflerinden birinin Ferdi Kadıoğlu olduğu bildirildi.