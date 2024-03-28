Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ: Transferde Ferdi Kadıoğlu piyangosu! Talipleri artıyor

FENERBAHÇE HABERLERİ: Transferde Ferdi Kadıoğlu piyangosu! Talipleri artıyor

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline gelen Ferdi Kadıoğlu, Avrupa devlerinin radarına girdi. Sarı-lacivertli kulüp milli oyuncudan rekor gelir beklerken, talipleri gün geçtikçe artıyor. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2024 Perşembe 09:04
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FENERBAHÇE HABERLERİ: Transferde Ferdi Kadıoğlu piyangosu! Talipleri artıyor

UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final maçlarına çıkacak Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de zirve yarışı içinde bulunuyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Transferde Ferdi Kadıoğlu piyangosu! Talipleri artıyor

Sarı-lacivertlilerde özellikle son 2 sezonda büyük bir yükselişe geçen milli oyuncu Ferdi Kadıoğlu, sezon sonunda yuvadan uçacak...

FENERBAHÇE HABERLERİ: Transferde Ferdi Kadıoğlu piyangosu! Talipleri artıyor

Avrupa'dan birçok kulübün ilgilendiği 24 yaşındaki oyuncu için en ciddi talipler ise İngiliz devi Arsenal ile İtalya'nın son şampiyonu Napoli...

FENERBAHÇE HABERLERİ: Transferde Ferdi Kadıoğlu piyangosu! Talipleri artıyor

İngiliz basınına yansıyan haberlere göre; iki kulüp de Ferdi için sezon sonunda Fenerbahçe'nin kapısını çalacak. Haberde; Arsenal menajeri Arteta'nın Ferdi'yi yakından takip ettiğine vurgu yapıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Transferde Ferdi Kadıoğlu piyangosu! Talipleri artıyor

İLGİLENEN KULÜPLER VAR

İtalyan medyasında yer alan haberlerde de eksik bölgelerini tamamlamak isteyen Napoli'nin sol bek alternatiflerinden birinin Ferdi Kadıoğlu olduğu bildirildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Transferde Ferdi Kadıoğlu piyangosu! Talipleri artıyor

24 yaşındaki oyuncunun babası Feyzullah Kadıoğlu, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada oğlunun F.Bahçe'deki son sezonu olduğunu söylemiş ve yaz aylarında Avrupa'ya gideceğini vurgulamıştı. Kadıoğlu'na Alman ekibi Borussia Dortmund ve Serie A devi Milan'ın da ilgisi var.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Transferde Ferdi Kadıoğlu piyangosu! Talipleri artıyor

41 MAÇTA OYNADI

Ferdi, bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 41 maça çıktı. 3 bin 439 dakika sahada kalan Ferdi 3 gol atarken, 4 de asist yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Transferde Ferdi Kadıoğlu piyangosu! Talipleri artıyor

FERDİ KADIOĞLU KİMDİR?

Ferdi Kadıoğlu, 7 Ekim 1999'de Hollanda'nın Arnhem kentinde dünyaya geldi. Futbola ESA Youth altyapısında başlayan Ferdi, 2008 yazında NEC Altyapı'ya geçti. Tüm yaş kategorilerinde forma giyen Ferdi Kadıoğlu, 2016 yazında NEC Nijmegen'le profesyonel sözleşmeye imza attı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Transferde Ferdi Kadıoğlu piyangosu! Talipleri artıyor

Burada başarılı bir 2 yıl geçiren milli oyuncu, 2018 yazında 1.4 milyon Euro'ya Fenerbahçe'nin yolunu tuttu. Fenerbahçe ile sözleşmesi 2026 yılında sona erecek Ferdi Kadıoğlu'nun güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro...

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