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Hakkı yenen Fenerbahçe

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, "Hak yenen yerde Fenerbahçe'nin sesi yükselir. Bütün camianın bıçak kemiğine geldi. 2 Nisan'a keyfe keder bir şekilde gelinmedi. Artık 2 Nisan'da Fenerbahçe tek ses, tek vücut olarak bu konuları istişare edecek ve yol haritası ortaya koyacak. Bize yapılan haksızlıkları ne yarına bırakacağız ne de başkalarının yanına" dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2024 Salı 06:50
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Hakkı yenen Fenerbahçe
Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, "Hak yenen yerde Fenerbahçe'nin sesi yükselir. Bütün camianın bıçak kemiğine geldi. 2 Nisan'a keyfe keder bir şekilde gelinmedi. Artık 2 Nisan'da Fenerbahçe tek ses, tek vücut olarak bu konuları istişare edecek ve yol haritası ortaya koyacak. Bize yapılan haksızlıkları ne yarına bırakacağız ne de başkalarının yanına" dedi.
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