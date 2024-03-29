Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Levent Mercan Fenerbahçe'ye! Resmi temas kuruldu

TRANSFER HABERİ: Levent Mercan Fenerbahçe'ye! Resmi temas kuruldu

Son dakika spor haberi: Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, listedeki yıldızlarla görüşmelerde bulunuyor. Sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen Ferdi Kadıoğlu'nun yerine arayışlarda bulunan sarı-lacivertli yönetim, Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan'ı radarına aldı. İki kulüp arasında resmi temas kuruldu. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2024 Cuma 09:23 Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2024 Cuma 09:25
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TRANSFER HABERİ: Levent Mercan Fenerbahçe'ye! Resmi temas kuruldu

Trendyol Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe'de gelecek sezonun kadro planlama çalışmalarına devam ediliyor.

TRANSFER HABERİ: Levent Mercan Fenerbahçe'ye! Resmi temas kuruldu

Transfer listesini oluşturan sarı-lacivertliler, hedefteki oyuncularla temaslarına başladı.

TRANSFER HABERİ: Levent Mercan Fenerbahçe'ye! Resmi temas kuruldu

FERDİ KADIOĞLU AYRILIYOR!
Fenerbahçe'deki performansıyla göz dolduran Ferdi Kadıoğlu, sezon sonu takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ: Levent Mercan Fenerbahçe'ye! Resmi temas kuruldu

Dikkat çeken bir grafik yakalayan yıldız futbolcuya Avrupa'nın önemli kulüplerinden ilgi var.

TRANSFER HABERİ: Levent Mercan Fenerbahçe'ye! Resmi temas kuruldu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da yaptığı açıklamada; Ferdi Kadıoğlu'nun gelecek sezon takımda yer almayacağının sinyallerini verdi.

TRANSFER HABERİ: Levent Mercan Fenerbahçe'ye! Resmi temas kuruldu

Avrupa'dan çok sayıda takımın takibinde bulunan 24 yaşındaki sol bek için en ciddi taliplerin Arsenal ve Napoli olduğu aktarıldı.

TRANSFER HABERİ: Levent Mercan Fenerbahçe'ye! Resmi temas kuruldu

24 yaşındaki oyuncu için iki takımın da sezon sonunda harekete geçeceği kaydedildi. Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'nın Ferdi Kadıoğlu'nu yakından takip ettiğine vurguda bulunuldu.

TRANSFER HABERİ: Levent Mercan Fenerbahçe'ye! Resmi temas kuruldu

Yıldız futbolcu için Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund ile İtalyan devi Milan'ın da ilgisinin bulunduğu aktarıldı.

TRANSFER HABERİ: Levent Mercan Fenerbahçe'ye! Resmi temas kuruldu

Fenerbahçe yönetiminin Ferdi Kadıoğlu'dan bonservis beklentisinin 30 milyon euro olduğu kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: Levent Mercan Fenerbahçe'ye! Resmi temas kuruldu

Sezon sonunda takımdan ayrılacak olan A Milli yıldız yerine arayışlarda bulunan sarı-lacivertli kurmaylar, yeni sol bekini Süper Lig'de buldu.

TRANSFER HABERİ: Levent Mercan Fenerbahçe'ye! Resmi temas kuruldu

LEVENT MERCAN BOMBASI!
Fenerbahçe yönetimi, ara transfer döneminde ezeli rakibi Galatasaray'ın listesinde yer alan Levent Mercan için harekete geçti.

TRANSFER HABERİ: Levent Mercan Fenerbahçe'ye! Resmi temas kuruldu

KARAGÜMRÜK İLE RESMİ TEMAS!
Transferde düğmeye basan yönetim oyuncunun kulübüyle görüşmelere başladı. 23 yaşındaki sol bek için kırmızı- siyahlılarla resmi temas kuruldu.

TRANSFER HABERİ: Levent Mercan Fenerbahçe'ye! Resmi temas kuruldu

Henüz yaptığı sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlayamayan Kanarya, Levent Mercan transferinde oldukça ısrarlı.

TRANSFER HABERİ: Levent Mercan Fenerbahçe'ye! Resmi temas kuruldu

Kontratı 2026'da bitecek genç savunmacı, bu sezon 32 maçta 1 gol, 4 asist yaptı.

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