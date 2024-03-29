Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe için hangi ligler uygun? İşte tüm ihtimaller

Fenerbahçe için hangi ligler uygun? İşte tüm ihtimaller

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de 2 Nisan'da gerçekleştirilecek Olağanüstü Genel Kurul'dan çıkacak sonuç merakla bekleniyor. Ligden çekilmenin de seçenekler arasında yer aldığı kongrede üyelerle fikir alışverişi yapılacak ve alınabilecek muhtemel kararlar masaya yatırılacak. Peki Fenerbahçe ligden çekilirse ne olacak? Avrupa'nın 5 büyük liginde prosedürler ne? İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2024 Cuma 10:26
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Fenerbahçe için hangi ligler uygun? İşte tüm ihtimaller

Fenerbahçe'de tüm gözler 2 Nisan Salı günü gerçekleştirilecek Olağanüstü Genel Kurul'a çevrildi.

Fenerbahçe için hangi ligler uygun? İşte tüm ihtimaller

Sarı-lacivertli yönetim önceki gün, kulübe geçmişte hizmet veren yöneticilerle iftar yemeğinde bir araya geldi.

Fenerbahçe için hangi ligler uygun? İşte tüm ihtimaller

Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki yemekte bundan sonraki yol haritası konusunda istişarelerde bulundu.

Fenerbahçe için hangi ligler uygun? İşte tüm ihtimaller

Peki Fenerbahçe'nin 2 Nisan'daki genel kurulunda hangi karar çıkacak? İşte detaylar...

Fenerbahçe için hangi ligler uygun? İşte tüm ihtimaller

Şekip Mosturoğlu, kulübün yararları gözetilerek temkinli davranmanın şart olduğunu belirtip, "En hafif tepkiden en ağıra doğru hareket etmeliyiz. Örneğin 2 Nisan'dan sonra her maça tepki olarak siyah forma ve protesto içerikli pankartlarla çıkılabilir. Deplasman maçlarına taraftar götürmemek bile bir tavırdır" dedi.

Fenerbahçe için hangi ligler uygun? İşte tüm ihtimaller

"YÖNETiME DESTEK VERELiM AMA LiGDEN ÇEKiLMEYELiM"
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu eski başkanı Vefa Küçük, Ali Koç'un düzenlediği toplantıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Çok yararlı ve verimli bir toplantı oldu. Müşterek nokta; takımı ligden çekmeyelimdi. Onun haricinde yönetime her desteği verelim" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe için hangi ligler uygun? İşte tüm ihtimaller

"KONTROLSÜZ GÜÇ, GÜÇ DEĞİLDİR"
Sarı lacivertli kulübün eski yöneticilerinden Metin Şen, toplantıda konuşmadığını ancak görüşlerini bizzat başkan Ali Koç'a anlattığını belirterek, "Kontrolsüz güç, güç değildir. Alınacak karardan sonra tek zarar gören Fenerbahçe olmamalı. Ligden çekilmek kolay değil, çok fazla dinamikleri var" dedi.

Fenerbahçe için hangi ligler uygun? İşte tüm ihtimaller

FENERBAHÇE iÇiN 5 BÜYÜK LiG iMKANSIZ!
Fenerbahçe'nin Süper Lig'den çekilmesinin gündeme gelmesinin ardından sarı lacivertli kulübün Avrupa'nın büyük liglerinde mücadele edip edemeyeceği sorusu akıllara geldi.

Fenerbahçe için hangi ligler uygun? İşte tüm ihtimaller

Hürriyet'in haberine göre; Süper Lig'deki son durumu netlik kazanmayan Fenerbahçe için Avrupa'nın 5 büyük ligi imkansız duruyor.

Fenerbahçe için hangi ligler uygun? İşte tüm ihtimaller

iNGiLiZLERi iKNA ETMEK HiÇ KOLAY DEĞiL
1- İngiltere'de kulüp satın almaya karar verdiğinizde Premier Lig yönetimine, paranın kaynağını ve planlarınızı anlatmanız gerekiyor. Örnek olarak Newcastle United aylarca süren görüşmelerin ardından Araplara satılabilmişti.

Fenerbahçe için hangi ligler uygun? İşte tüm ihtimaller

LA LiGA'DA TEK iSTiSNA ANDORRA TAKIMLARI
2- İspanya yasalarına göre ülke dışından herhangi bir takım ulusal ve yerel liglerde yer alamıyor. Bunun tek istisnası Andorra takımları.

Fenerbahçe için hangi ligler uygun? İşte tüm ihtimaller

ALMANYA'DA EN ALTTAN BAŞLAMANIZ GEREKiYOR
3- Almanya'da takım satın alıp isim değiştirmek mümkün değil. Kurallara göre en alt ligden başlamak gerekiyor.

Fenerbahçe için hangi ligler uygun? İşte tüm ihtimaller

SERiE A'YA DiREKT KATILMA ŞANSI YOK
4- İtalya'da kulüp satın alma işlemleri Almanya ile benzer nitelikte. Direkt Serie A'dan başlanamıyor.

Fenerbahçe için hangi ligler uygun? İşte tüm ihtimaller

FRANSA'DA LiGUE 1 KURALLARI ÇOK SIKI
5- Fransa Ligue 1'de kulüpler kâr amacı gütmeyen dernek statüsünde. Dışardan birinin bu organizasyona katılması son derece zorlu prosedürlere uyması şartıyla mümkün.

Fenerbahçe için hangi ligler uygun? İşte tüm ihtimaller

BELÇiKA VE HOLLANDA DAHA RAHAT
6- Belçika ve Hollanda daha esnek kurallara sahip. Bu liglerden takım almak 5 büyük lige göre daha kolay. Ama orada da istisnai şartların kabul görmesi gerekiyor.

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