Fenerbahçe için hangi ligler uygun? İşte tüm ihtimaller

Şekip Mosturoğlu, kulübün yararları gözetilerek temkinli davranmanın şart olduğunu belirtip, "En hafif tepkiden en ağıra doğru hareket etmeliyiz. Örneğin 2 Nisan'dan sonra her maça tepki olarak siyah forma ve protesto içerikli pankartlarla çıkılabilir. Deplasman maçlarına taraftar götürmemek bile bir tavırdır" dedi.

"YÖNETiME DESTEK VERELiM AMA LiGDEN ÇEKiLMEYELiM"

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu eski başkanı Vefa Küçük, Ali Koç'un düzenlediği toplantıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Çok yararlı ve verimli bir toplantı oldu. Müşterek nokta; takımı ligden çekmeyelimdi. Onun haricinde yönetime her desteği verelim" ifadelerini kullandı.