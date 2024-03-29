Fenerbahçe için hangi ligler uygun? İşte tüm ihtimaller
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de 2 Nisan'da gerçekleştirilecek Olağanüstü Genel Kurul'dan çıkacak sonuç merakla bekleniyor. Ligden çekilmenin de seçenekler arasında yer aldığı kongrede üyelerle fikir alışverişi yapılacak ve alınabilecek muhtemel kararlar masaya yatırılacak. Peki Fenerbahçe ligden çekilirse ne olacak? Avrupa'nın 5 büyük liginde prosedürler ne? İşte detaylar...
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Peki Fenerbahçe'nin 2 Nisan'daki genel kurulunda hangi karar çıkacak? İşte detaylar...
Şekip Mosturoğlu, kulübün yararları gözetilerek temkinli davranmanın şart olduğunu belirtip, "En hafif tepkiden en ağıra doğru hareket etmeliyiz. Örneğin 2 Nisan'dan sonra her maça tepki olarak siyah forma ve protesto içerikli pankartlarla çıkılabilir. Deplasman maçlarına taraftar götürmemek bile bir tavırdır" dedi.
"YÖNETiME DESTEK VERELiM AMA LiGDEN ÇEKiLMEYELiM"
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu eski başkanı Vefa Küçük, Ali Koç'un düzenlediği toplantıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Çok yararlı ve verimli bir toplantı oldu. Müşterek nokta; takımı ligden çekmeyelimdi. Onun haricinde yönetime her desteği verelim" ifadelerini kullandı.
"KONTROLSÜZ GÜÇ, GÜÇ DEĞİLDİR"
Sarı lacivertli kulübün eski yöneticilerinden Metin Şen, toplantıda konuşmadığını ancak görüşlerini bizzat başkan Ali Koç'a anlattığını belirterek, "Kontrolsüz güç, güç değildir. Alınacak karardan sonra tek zarar gören Fenerbahçe olmamalı. Ligden çekilmek kolay değil, çok fazla dinamikleri var" dedi.
FENERBAHÇE iÇiN 5 BÜYÜK LiG iMKANSIZ!
Fenerbahçe'nin Süper Lig'den çekilmesinin gündeme gelmesinin ardından sarı lacivertli kulübün Avrupa'nın büyük liglerinde mücadele edip edemeyeceği sorusu akıllara geldi.
Hürriyet'in haberine göre; Süper Lig'deki son durumu netlik kazanmayan Fenerbahçe için Avrupa'nın 5 büyük ligi imkansız duruyor.
iNGiLiZLERi iKNA ETMEK HiÇ KOLAY DEĞiL
1- İngiltere'de kulüp satın almaya karar verdiğinizde Premier Lig yönetimine, paranın kaynağını ve planlarınızı anlatmanız gerekiyor. Örnek olarak Newcastle United aylarca süren görüşmelerin ardından Araplara satılabilmişti.
LA LiGA'DA TEK iSTiSNA ANDORRA TAKIMLARI
2- İspanya yasalarına göre ülke dışından herhangi bir takım ulusal ve yerel liglerde yer alamıyor. Bunun tek istisnası Andorra takımları.
ALMANYA'DA EN ALTTAN BAŞLAMANIZ GEREKiYOR
3- Almanya'da takım satın alıp isim değiştirmek mümkün değil. Kurallara göre en alt ligden başlamak gerekiyor.
SERiE A'YA DiREKT KATILMA ŞANSI YOK
4- İtalya'da kulüp satın alma işlemleri Almanya ile benzer nitelikte. Direkt Serie A'dan başlanamıyor.
FRANSA'DA LiGUE 1 KURALLARI ÇOK SIKI
5- Fransa Ligue 1'de kulüpler kâr amacı gütmeyen dernek statüsünde. Dışardan birinin bu organizasyona katılması son derece zorlu prosedürlere uyması şartıyla mümkün.
BELÇiKA VE HOLLANDA DAHA RAHAT
6- Belçika ve Hollanda daha esnek kurallara sahip. Bu liglerden takım almak 5 büyük lige göre daha kolay. Ama orada da istisnai şartların kabul görmesi gerekiyor.
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