Fenerbahçeli Dusan Tadic'ten büyük başarı!

Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic, Sırbistan'ın Güney Kıbrıs ile oynadığı maçta forma giyerek Sırp futbol tarihine geçti.

2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Sırbistan, hazırlık maçında Güney Kıbrıs ile karşılaştı. Larnaka'daki mücadelede Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Dusan Tadic, 45 dakika süre aldı. Müsabakaya yedek kulübesinde başlayan Tadic, 46. dakikada Lazar Samardzic'in yerine oyuna dahil oldu. Tadic, bu akşamki maçla birlikte ülkesinin formasını 106. kez terleterek Sırbistan Milli Takımı'nda en çok forma giyen oyuncu oldu.

35 yaşındaki futbolcu, 105 maçta forma giyen Chelsea'nin eski futbolcusu Branislav Ivanovic'i geride bırakarak tek başına zirveye yerleşti.

Sırbistan, Güney Kıbrıs'ı Sergej Milinkovic-Savic'in attığı golle 1-0 mağlup etti.