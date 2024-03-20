FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Szymanski yuvadan uçuyor! Bonservisiyle rekor kıracak

Akşam'ın İtalyan basınından derlediği haberde; Kırmızı siyahlı ekibin Fenerbahçe'ye 24 yaşındaki orta saha için 18 milyon Euro teklifte bulunduğu belirtildi.

Sarı lacivertlilerin ise bu teklife 28 milyon Euro taleple karşılık verdiğine değinildi.