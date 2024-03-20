Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Szymanski yuvadan uçuyor! Bonservisiyle rekor kıracak

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Szymanski yuvadan uçuyor! Bonservisiyle rekor kıracak

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı ve performansıyla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Sebastian Szymanski ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Son haftalarda düşüşe geçen performansı nedeniyle eleştirilen Polonyalı yıldızla ilgili yeni bir iddia daha ortaya atıldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2024 Çarşamba 13:06
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Szymanski yuvadan uçuyor! Bonservisiyle rekor kıracak

Sebastian Szymanski, geçtiğimiz sezon Hollanda Eredevisie'de Feyenoord ile yaşadığı şampiyonlukta gösterdiği performansla dikkat çekmişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Szymanski yuvadan uçuyor! Bonservisiyle rekor kıracak

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin uzun uğraşlar sonucu 9.75 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı Polonyalı yıldızın İstanbul macerası beklenenden kısa sürecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Szymanski yuvadan uçuyor! Bonservisiyle rekor kıracak

Bu doğrultuda Szymanski'nin, İtalya Serie A devine imza atmaya hazırlandığı öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Szymanski yuvadan uçuyor! Bonservisiyle rekor kıracak

SEBASTIAN SZYMANSKI MILAN YOLUNDA

Sebastian Szymanski, Serie A'nın köklü kulüplerinden Milan'a transfer olmaya çok yakın.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Szymanski yuvadan uçuyor! Bonservisiyle rekor kıracak

Akşam'ın İtalyan basınından derlediği haberde; Kırmızı siyahlı ekibin Fenerbahçe'ye 24 yaşındaki orta saha için 18 milyon Euro teklifte bulunduğu belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Szymanski yuvadan uçuyor! Bonservisiyle rekor kıracak

Sarı lacivertlilerin ise bu teklife 28 milyon Euro taleple karşılık verdiğine değinildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Szymanski yuvadan uçuyor! Bonservisiyle rekor kıracak

Haberin detayında Milan'ın teklifi yükselteceği ve Fenerbahçe'nin istediği rakamlara çıkabileceği de yer aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Szymanski yuvadan uçuyor! Bonservisiyle rekor kıracak

BONSERVİSİYLE REKOR KIRACAK

Sebastian Szymanski'nin Serie A devine imza atması halinde Fenerbahçe'nin beklediği gelir yaklaşık 25 milyon Euro olarak belirlendi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Szymanski yuvadan uçuyor! Bonservisiyle rekor kıracak

Bu transferin gerçekleşmesi durumunda Polonyalı yıldız, sarı lacivertlilerin en pahalı satışı olarak kulüp tarihine geçecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Szymanski yuvadan uçuyor! Bonservisiyle rekor kıracak

NAPOLI VE TOTTENHAM DA PUSUDA

Bir başka Serie A ekibi Napoli ve Premier Lig takımlarından Tottenham'ın da Sebastian Szymanski'nin durumunu yakından takip ettiği biliniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Szymanski yuvadan uçuyor! Bonservisiyle rekor kıracak

İki kulüp de Milan'ın transferi gerçekleştirememesi halinde Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Szymanski yuvadan uçuyor! Bonservisiyle rekor kıracak

SEZON RAKAMLARI

Sebastian Szymanski bu sezon Fenerbahçe formasıyla 45 maçta forma giydi.

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