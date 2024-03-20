FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Szymanski yuvadan uçuyor! Bonservisiyle rekor kıracak
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı ve performansıyla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Sebastian Szymanski ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Son haftalarda düşüşe geçen performansı nedeniyle eleştirilen Polonyalı yıldızla ilgili yeni bir iddia daha ortaya atıldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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SEBASTIAN SZYMANSKI MILAN YOLUNDA
Sebastian Szymanski, Serie A'nın köklü kulüplerinden Milan'a transfer olmaya çok yakın.
Akşam'ın İtalyan basınından derlediği haberde; Kırmızı siyahlı ekibin Fenerbahçe'ye 24 yaşındaki orta saha için 18 milyon Euro teklifte bulunduğu belirtildi.
Sarı lacivertlilerin ise bu teklife 28 milyon Euro taleple karşılık verdiğine değinildi.
Haberin detayında Milan'ın teklifi yükselteceği ve Fenerbahçe'nin istediği rakamlara çıkabileceği de yer aldı.
BONSERVİSİYLE REKOR KIRACAK
Sebastian Szymanski'nin Serie A devine imza atması halinde Fenerbahçe'nin beklediği gelir yaklaşık 25 milyon Euro olarak belirlendi.
Bu transferin gerçekleşmesi durumunda Polonyalı yıldız, sarı lacivertlilerin en pahalı satışı olarak kulüp tarihine geçecek.
NAPOLI VE TOTTENHAM DA PUSUDA
Bir başka Serie A ekibi Napoli ve Premier Lig takımlarından Tottenham'ın da Sebastian Szymanski'nin durumunu yakından takip ettiği biliniyor.
İki kulüp de Milan'ın transferi gerçekleştirememesi halinde Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor.
SEZON RAKAMLARI
Sebastian Szymanski bu sezon Fenerbahçe formasıyla 45 maçta forma giydi.
Takımın en skorer isimlerinden olan Polonyalı orta saha ürettiği 12 gol ve 14 asist ile kariyerinin en verimli dönemini geçiriyor.
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