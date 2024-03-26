Fenerbahçe'de istikrar sağlanamadı! Savunma hattı...
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı içinde bulunan Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde de çeyrek finale yükseldi. 100 gol barajını geçen sarı-lacivertlilerde, buna karşın savunma hattında istikrar sağlanamadı. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Sabah'ın haberine göre; Sarı-lacivertliler, yoluna devam ettiği Süper Lig ve Konferans Ligi'nde 38 maça çıkarken bu karşılaşmalarda 23 farklı defans hattıyla oynadı. Buna rağmen Galatasaray'ın (20) ardından ligin en az gol yiyen ikinci takımı (25) oldu.
DOKUZ AYRI STOPER GÖREV ALDI
Teknik direktör İsmail Kartal, son 6 resmi karşılaşmasında aynı isimleri yan yana yazamadı. Bu periyotta en fazla kullanılan dörtlü, 5 kezle 'Ferdi - Oosterwolde - Serdar Aziz - Mert Müldür' oldu.
Jayden Oosterwolde ile Serdar Aziz'in teknik heyet tarafından stoperde en çok forma verilen ikili olması dikkat çekti. Jayden, sol bekten merkeze devşirilirken Serdar da stoperin son tercihi görülüyordu.
9 farklı stoper (Djiku - Becao - Oosterwolde - Serdar Aziz - Samet - Yusuf - İsmail - Çağlar - Bonucci) deneyen İsmail Kartal; 3 değişik sağ bek (Osayi - Ferdi - Mert) ve 2 farklı sol beke (Oosterwolde - Ferdi) görev verdi.
EN ÇOK KULLANILAN SAVUNMA 4'LÜSÜ
Ferdi - Oosterwolde - Serdar - Mert 5
Ferdi - Djiku - Becao - Osayi 4
Ferdi - Oosterwolde - Djiku - Osayi 4
Ferdi - Oosterwolde - Samet - Osayi 3
Ferdi - Djiku - Becao - Osayi 3
Oosterwolde - Djiku - Becao - Osayi 2
Oosterwolde - Djiku - Becao - Ferdi 2
Oosterwolde - Çağlar - Djiku - Ferdi 2
Ferdi - Djiku - Serdar - Osayi 2
Ferdi - Çağlar - Djiku - Mert 2
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