Fenerbahçe'de istikrar sağlanamadı! Savunma hattı...

Fenerbahçe, Avrupa'da 100 gol barajını geçen ilk takım, Süper Lig'in en çok gol atan takımı (79), oyuna sonradan giren oyunculardan en fazla katkı alan ekibi (12 gol/12 asist) oldu.

Ancak Kanarya, bu sezon defans hattında bir türlü istikrarı bulamadı. Üst üste gelen sakatlıklar, cezalar, Afrika Uluslar Kupası'na gidenler ve üç kulvarda mücadele edilirken yapılan rotasyon, defans hattında istikrarsızlığı meydana getirdi.