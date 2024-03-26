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Fenerbahçe'de istikrar sağlanamadı! Savunma hattı...

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı içinde bulunan Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde de çeyrek finale yükseldi. 100 gol barajını geçen sarı-lacivertlilerde, buna karşın savunma hattında istikrar sağlanamadı. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2024 Salı 10:03
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Fenerbahçe'de istikrar sağlanamadı! Savunma hattı...

Fenerbahçe, Avrupa'da 100 gol barajını geçen ilk takım, Süper Lig'in en çok gol atan takımı (79), oyuna sonradan giren oyunculardan en fazla katkı alan ekibi (12 gol/12 asist) oldu.

Fenerbahçe'de istikrar sağlanamadı! Savunma hattı...

Ancak Kanarya, bu sezon defans hattında bir türlü istikrarı bulamadı. Üst üste gelen sakatlıklar, cezalar, Afrika Uluslar Kupası'na gidenler ve üç kulvarda mücadele edilirken yapılan rotasyon, defans hattında istikrarsızlığı meydana getirdi.

Fenerbahçe'de istikrar sağlanamadı! Savunma hattı...

Sabah'ın haberine göre; Sarı-lacivertliler, yoluna devam ettiği Süper Lig ve Konferans Ligi'nde 38 maça çıkarken bu karşılaşmalarda 23 farklı defans hattıyla oynadı. Buna rağmen Galatasaray'ın (20) ardından ligin en az gol yiyen ikinci takımı (25) oldu.

Fenerbahçe'de istikrar sağlanamadı! Savunma hattı...

DOKUZ AYRI STOPER GÖREV ALDI

Teknik direktör İsmail Kartal, son 6 resmi karşılaşmasında aynı isimleri yan yana yazamadı. Bu periyotta en fazla kullanılan dörtlü, 5 kezle 'Ferdi - Oosterwolde - Serdar Aziz - Mert Müldür' oldu.

Fenerbahçe'de istikrar sağlanamadı! Savunma hattı...

Jayden Oosterwolde ile Serdar Aziz'in teknik heyet tarafından stoperde en çok forma verilen ikili olması dikkat çekti. Jayden, sol bekten merkeze devşirilirken Serdar da stoperin son tercihi görülüyordu.

Fenerbahçe'de istikrar sağlanamadı! Savunma hattı...

9 farklı stoper (Djiku - Becao - Oosterwolde - Serdar Aziz - Samet - Yusuf - İsmail - Çağlar - Bonucci) deneyen İsmail Kartal; 3 değişik sağ bek (Osayi - Ferdi - Mert) ve 2 farklı sol beke (Oosterwolde - Ferdi) görev verdi.

Fenerbahçe'de istikrar sağlanamadı! Savunma hattı...

EN ÇOK KULLANILAN SAVUNMA 4'LÜSÜ

Ferdi - Oosterwolde - Serdar - Mert 5
Ferdi - Djiku - Becao - Osayi 4
Ferdi - Oosterwolde - Djiku - Osayi 4

Fenerbahçe'de istikrar sağlanamadı! Savunma hattı...

Ferdi - Oosterwolde - Samet - Osayi 3
Ferdi - Djiku - Becao - Osayi 3
Oosterwolde - Djiku - Becao - Osayi 2
Oosterwolde - Djiku - Becao - Ferdi 2

Fenerbahçe'de istikrar sağlanamadı! Savunma hattı...

Oosterwolde - Çağlar - Djiku - Ferdi 2
Ferdi - Djiku - Serdar - Osayi 2
Ferdi - Çağlar - Djiku - Mert 2

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