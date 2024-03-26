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Fenerbahçe mesaisini sürdürdü!

Trendyol Süper Lig'e milli maçlar nedeniyle ara verilirken, Fenerbahçe verilen arada çalışmalarını sürdürdü. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2024 Salı 16:01
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Fenerbahçe mesaisini sürdürdü!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'e milli maçlar dolayısıyla verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladığı belirtildi.

Milli oyuncuların yer almadığı idmanın pas çalışması ve dayanıklılık koşularıyla devam ettiği, ardından dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandığı aktarıldı.

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