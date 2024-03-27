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Cesur kadın Eda Erdem

Geçtiğimiz günlerde heykeli dikilen Fenerbahçe Opet'in kaptanı Eda Erdem Dündar, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın verdiği "Uluslararası Cesur Kadınlar" ödülüne aday gösterildi. Eda konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Hala kariyerim devam ederken böylesi bir değer görmek paha biçilemez. Hayal edemediğim bir kariyer ve hayatı yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2024 Çarşamba 06:50
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Cesur kadın Eda Erdem
Geçtiğimiz günlerde heykeli dikilen Fenerbahçe Opet'in kaptanı Eda Erdem Dündar, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın verdiği "Uluslararası Cesur Kadınlar" ödülüne aday gösterildi. Eda konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Hala kariyerim devam ederken böylesi bir değer görmek paha biçilemez. Hayal edemediğim bir kariyer ve hayatı yaşıyorum" ifadelerini kullandı.
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