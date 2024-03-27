DİĞER
Cesur kadın Eda Erdem
Geçtiğimiz günlerde heykeli dikilen Fenerbahçe Opet'in kaptanı Eda Erdem Dündar, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın verdiği "Uluslararası Cesur Kadınlar" ödülüne aday gösterildi. Eda konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Hala kariyerim devam ederken böylesi bir değer görmek paha biçilemez. Hayal edemediğim bir kariyer ve hayatı yaşıyorum" ifadelerini kullandı.
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.