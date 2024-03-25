TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Ferdi'nin yerini onunla dolduracak!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe şimdiden gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı. Kanarya bu anlamda takımdan ayrılması gündemde yer alan Ferdi Kadıoğlu yerine flaş bir ismi kadrosuna katacak. İşte detaylar...
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Fenerbahçeli kurmaylar yeni sezonda yapılacak takviyeler için teknik direktör İsmail Kartal ile geniş çaplı bir toplantı gerçekleştirdi.
Sarı lacivertli idareciler sezonun şampiyon olarak tamamlanması halinde transferde daha rahat hareket edebileceklerini İsmail Kartal'a iletti.
Teknik Direktör İsmail Kartal ise önümüzdeki sezon transfer gereken bölgeler için tespitlerini yaptı.
Deneyimli çalıştırıcının 2-3 bölgeye transfer istediği iddia edildi.
Ayrıca İsmail Kartal'ın ayrılması kuvvetle muhtemel futbolcuların yerine de kaliteli isimler istediği belirtildi.
Yönetim de hem scout ekibinden hem de izleme komitesinden gelen bazı futbolcu önerilerini İsmail Kartal'a sundu.
Fenerbahçeli idarecilerin tıpkı sezon başında olduğu gibi transferde yine ince eleyip sık dokuyacağı kaydedildi.
Yönetimin transferde hedeflenen isimler hakkında yoğun araştırma içine girdiği ifade edildi.
Sarı lacivertlilerin yeni sezon hamlelerinde tam isabet sağlamak istediği vurgulandı.
Öte yandan yönetim ile teknik direktör İsmail Kartal arasında gerçekleşen toplantıda bazı futbolcuların detaylıca konuşulduğu öne sürüldü.
İsmail Kartal'ın bazı oyunculara onay verdiği bazı isimlere ise mesafeli yaklaştığı iddia edildi.
Yönetim ise İsmail Kartal'ın onayından geçen oyuncular için temaslarını hızlandırdı.
Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin sürpriz bir futbolcu için devreye girdiği bildirildi.
Sarı lacivertlilerin yeni sezondaki ilk transferinin Süper Lig'den olacağı öne sürüldü.
İşte Kanarya'nın hedefindeki o isim...
F.BAHÇE'DEN LEVENT MERCAN BOMBASI!
Fenerbahçe'nin, Süper Lig ekiplerinden Vavacars Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan'ı gündemine aldığı kaydedildi.
Sarı lacivertlilerin 23 yaşındaki sol bekin transferi için çok ısrarcı olduğu iddia edildi.
Kanarya'nın kısa süre içinde Fatih Karagümrük yetkilileriyle iletişime geçeceği öne sürüldü.
Yönetimin bu transferi 2-3 milyon Euro bandında bir fiyata bitirmek istediği belirtildi.
Levent Mercan geçtiğimiz transfer döneminde Galatasaray'ın da gündemine gelmişti.
Öte yandan Fenerbahçe, Levent Mercan transferini Ferdi Kadıoğlu'nun geleceğine göre şekillendirecek.
Ferdi Kadıoğlu'nun sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor.
Gerçekleşecek bu veda sonrası Levent Mercan transferi resmen açıklanacak.
Levent Mercan bu sezon Karagümrük'te 31 maçta forma giydi.
Başarılı oyuncu bu karşılaşmalarda 1 gol attı.
Ayrıca 4 de asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 3 milyon Euro olan Levent Mercan'ın, kulübüyle olan sözleşmesi 2026'da sona erecek.
DİĞER