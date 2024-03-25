Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Ferdi'nin yerini onunla dolduracak!

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Ferdi'nin yerini onunla dolduracak!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe şimdiden gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı. Kanarya bu anlamda takımdan ayrılması gündemde yer alan Ferdi Kadıoğlu yerine flaş bir ismi kadrosuna katacak. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2024 Pazartesi 06:50
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Ferdi'nin yerini onunla dolduracak!

Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlamak isteyen Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Ferdi'nin yerini onunla dolduracak!

Sarı lacivertliler özellikle lige verilen arada transfer çalışmalarına yoğunlaştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Ferdi'nin yerini onunla dolduracak!

Yönetim gelecek sezonun planlamaları için şimdiden görüşmelere başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Ferdi'nin yerini onunla dolduracak!

Fenerbahçeli kurmaylar yeni sezonda yapılacak takviyeler için teknik direktör İsmail Kartal ile geniş çaplı bir toplantı gerçekleştirdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Ferdi'nin yerini onunla dolduracak!

Sarı lacivertli idareciler sezonun şampiyon olarak tamamlanması halinde transferde daha rahat hareket edebileceklerini İsmail Kartal'a iletti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Ferdi'nin yerini onunla dolduracak!

Teknik Direktör İsmail Kartal ise önümüzdeki sezon transfer gereken bölgeler için tespitlerini yaptı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Ferdi'nin yerini onunla dolduracak!

Deneyimli çalıştırıcının 2-3 bölgeye transfer istediği iddia edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Ferdi'nin yerini onunla dolduracak!

Ayrıca İsmail Kartal'ın ayrılması kuvvetle muhtemel futbolcuların yerine de kaliteli isimler istediği belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Ferdi'nin yerini onunla dolduracak!

Yönetim de hem scout ekibinden hem de izleme komitesinden gelen bazı futbolcu önerilerini İsmail Kartal'a sundu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Ferdi'nin yerini onunla dolduracak!

Fenerbahçeli idarecilerin tıpkı sezon başında olduğu gibi transferde yine ince eleyip sık dokuyacağı kaydedildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Ferdi'nin yerini onunla dolduracak!

Yönetimin transferde hedeflenen isimler hakkında yoğun araştırma içine girdiği ifade edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Ferdi'nin yerini onunla dolduracak!

Sarı lacivertlilerin yeni sezon hamlelerinde tam isabet sağlamak istediği vurgulandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Ferdi'nin yerini onunla dolduracak!

Öte yandan yönetim ile teknik direktör İsmail Kartal arasında gerçekleşen toplantıda bazı futbolcuların detaylıca konuşulduğu öne sürüldü.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Ferdi'nin yerini onunla dolduracak!

İsmail Kartal'ın bazı oyunculara onay verdiği bazı isimlere ise mesafeli yaklaştığı iddia edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Ferdi'nin yerini onunla dolduracak!

Yönetim ise İsmail Kartal'ın onayından geçen oyuncular için temaslarını hızlandırdı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Ferdi'nin yerini onunla dolduracak!

Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin sürpriz bir futbolcu için devreye girdiği bildirildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Ferdi'nin yerini onunla dolduracak!

Sarı lacivertlilerin yeni sezondaki ilk transferinin Süper Lig'den olacağı öne sürüldü.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Ferdi'nin yerini onunla dolduracak!

İşte Kanarya'nın hedefindeki o isim...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Ferdi'nin yerini onunla dolduracak!

F.BAHÇE'DEN LEVENT MERCAN BOMBASI!

Fenerbahçe'nin, Süper Lig ekiplerinden Vavacars Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan'ı gündemine aldığı kaydedildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Ferdi'nin yerini onunla dolduracak!

Sarı lacivertlilerin 23 yaşındaki sol bekin transferi için çok ısrarcı olduğu iddia edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Ferdi'nin yerini onunla dolduracak!

Kanarya'nın kısa süre içinde Fatih Karagümrük yetkilileriyle iletişime geçeceği öne sürüldü.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Ferdi'nin yerini onunla dolduracak!

Yönetimin bu transferi 2-3 milyon Euro bandında bir fiyata bitirmek istediği belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Ferdi'nin yerini onunla dolduracak!

Levent Mercan geçtiğimiz transfer döneminde Galatasaray'ın da gündemine gelmişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Ferdi'nin yerini onunla dolduracak!

Öte yandan Fenerbahçe, Levent Mercan transferini Ferdi Kadıoğlu'nun geleceğine göre şekillendirecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Ferdi'nin yerini onunla dolduracak!

Ferdi Kadıoğlu'nun sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Ferdi'nin yerini onunla dolduracak!

Gerçekleşecek bu veda sonrası Levent Mercan transferi resmen açıklanacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Ferdi'nin yerini onunla dolduracak!

Levent Mercan bu sezon Karagümrük'te 31 maçta forma giydi.

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