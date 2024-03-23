FENERBAHÇE HABERLERİ - Sebastian Szymanski'den rekor bonservis beklentisi!

Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde yeniden skor üretmeye başlaması beklenen Szymanski'den Fenerbahçe'nin mali anlamda beklentisi ise çok büyük.

OCAKTA 25 MİLYON EURO'YU GÖRDÜ Ara transfer döneminde ciddi teklifler alan futbolcu için İtalyanlar, sarı-lacivertlilerin kapısını 25 milyon euro ile çaldı. Ancak yönetim, rakamı az bularak sezon sonunu işaret etti.