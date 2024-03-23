FENERBAHÇE HABERLERİ - Sebastian Szymanski'den rekor bonservis beklentisi!
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'de sezonun en dikkat çeken isimlerinden olan Sebastian Szymanski'nin bonservisi belirlendi. Sarı-lacivertliler, Polonyalı yıldızdan rekor bir gelir elde etmeyi planlıyor. İşte detaylar... (FB transfer haberleri)
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Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde yeniden skor üretmeye başlaması beklenen Szymanski'den Fenerbahçe'nin mali anlamda beklentisi ise çok büyük.
OCAKTA 25 MİLYON EURO'YU GÖRDÜ
Ara transfer döneminde ciddi teklifler alan futbolcu için İtalyanlar, sarı-lacivertlilerin kapısını 25 milyon euro ile çaldı. Ancak yönetim, rakamı az bularak sezon sonunu işaret etti.
Sabah'ta yer alan habere göre oyuncudan en az 30 milyon euro kazanç elde etmeyi hedefleyen Fenerbahçe, transferin bu şartlar altında gerçekleşmesi halinde, kulüp tarihinin en yüksek bonservis gelirini elde edecek.
Polonyalı yıldızı isteyen kulüplerin başında Napoli geliyor. Çizme ekibi, sezon sonunda sarı-lacivertlilerle masaya oturacak.
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