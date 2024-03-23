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FENERBAHÇE HABERLERİ - Sebastian Szymanski'den rekor bonservis beklentisi!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'de sezonun en dikkat çeken isimlerinden olan Sebastian Szymanski'nin bonservisi belirlendi. Sarı-lacivertliler, Polonyalı yıldızdan rekor bir gelir elde etmeyi planlıyor. İşte detaylar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2024 Cumartesi 12:12
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Sebastian Szymanski'den rekor bonservis beklentisi!

Polonya'nın evinde Estonya'yı 5-1 yendiği karşılaşmada sonradan oyuna dahil olan Sebastian Szymanski, takımının son golünü atmayı başardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sebastian Szymanski'den rekor bonservis beklentisi!

Sezona Fenerbahçe formasıyla etkili başlayan 24 yaşındaki futbolcu, sonrasında düşüş içine girmiş, geride kalan 15 resmi karşılaşmada rakip fileleri havalandıramamıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sebastian Szymanski'den rekor bonservis beklentisi!

Milli Takım'da kaydettiği golle moral bulan Polonyalı oyuncu, Türkiye'ye üzerindeki baskıdan ve stresten kurtulmuş şekilde geri dönecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sebastian Szymanski'den rekor bonservis beklentisi!

Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde yeniden skor üretmeye başlaması beklenen Szymanski'den Fenerbahçe'nin mali anlamda beklentisi ise çok büyük.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sebastian Szymanski'den rekor bonservis beklentisi!

OCAKTA 25 MİLYON EURO'YU GÖRDÜ

Ara transfer döneminde ciddi teklifler alan futbolcu için İtalyanlar, sarı-lacivertlilerin kapısını 25 milyon euro ile çaldı. Ancak yönetim, rakamı az bularak sezon sonunu işaret etti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sebastian Szymanski'den rekor bonservis beklentisi!

Sabah'ta yer alan habere göre oyuncudan en az 30 milyon euro kazanç elde etmeyi hedefleyen Fenerbahçe, transferin bu şartlar altında gerçekleşmesi halinde, kulüp tarihinin en yüksek bonservis gelirini elde edecek.

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