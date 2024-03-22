FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | İtalyan devi Szymanski için geliyor!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin formasını terleten Sebastian Szymanski ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Polonyalı yıldıza o İtalyan devi talip oldu. İşte detaylar...
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La Gazetta dello Sport, Milan'ın Polonyalı oyuncu için ısrarcı olduğunu vurguladı.
Sezon başında Dinamo Moskovo'dan 9 milyon 750 bin euro bonservis bedeliyle kadroya katılan Szymanski, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 46 maçta 12 gol, 14 asistlik performans ortaya koydu.
MADDISON'UN YERİNE SZYMANSKI
İtalyan basını, Milan'ın Sebastian Szymanski için teklif yapacağını yazarken bir iddia da İngiltere'den geldi.
Ada basını, sezon sonunda Maddison'ı satmaya hazırlanan Tottenham'ın İngiliz yıldızın yerini Sebastian ile doldurmak istediğini duyurdu.
Bu anlamda Kanarya'da Polonyalı yıldızın geleceği büyük merak konusu haline geldi.
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