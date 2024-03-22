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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | İtalyan devi Szymanski için geliyor!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin formasını terleten Sebastian Szymanski ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Polonyalı yıldıza o İtalyan devi talip oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2024 Cuma 06:50
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | İtalyan devi Szymanski için geliyor!

Son haftalarda istenilen performansı sergileyemese de Sebastian Szymanski, Avrupa devlerinin listesine girmeyi başardı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | İtalyan devi Szymanski için geliyor!

Polonyalı oyuncu için en ciddi olan kulüp ise İtalyan devi AC Milan... Çizme medyasına yansıyan haberlere göre; Milano temsilcisi 24 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe'ye yapacağı teklifi bile hazırladı ve sezonun tamamlanmasını bekliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | İtalyan devi Szymanski için geliyor!

İtalyan basınına göre; Milan'ın Szymanski için gözden çıkardığı bonservis miktarı tam 20 milyon euro...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | İtalyan devi Szymanski için geliyor!

La Gazetta dello Sport, Milan'ın Polonyalı oyuncu için ısrarcı olduğunu vurguladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | İtalyan devi Szymanski için geliyor!

Sezon başında Dinamo Moskovo'dan 9 milyon 750 bin euro bonservis bedeliyle kadroya katılan Szymanski, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 46 maçta 12 gol, 14 asistlik performans ortaya koydu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | İtalyan devi Szymanski için geliyor!

MADDISON'UN YERİNE SZYMANSKI

İtalyan basını, Milan'ın Sebastian Szymanski için teklif yapacağını yazarken bir iddia da İngiltere'den geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | İtalyan devi Szymanski için geliyor!

Ada basını, sezon sonunda Maddison'ı satmaya hazırlanan Tottenham'ın İngiliz yıldızın yerini Sebastian ile doldurmak istediğini duyurdu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | İtalyan devi Szymanski için geliyor!

Bu anlamda Kanarya'da Polonyalı yıldızın geleceği büyük merak konusu haline geldi.

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