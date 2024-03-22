Transferde Batshuayi devrede! Yıldız golcüyü Fenerbahçe'ye çağırdı
Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'nın Boşnak golcüsü Edin Dzeko'ya Suudi Arabistan'dan yoğun bir ilginin olduğu bilinirken sarı-lacivertliler futbolcunun takımdan ayrılması halinde B planını yapmaya başladı. Fenerbahçe'nin gözüne kestirdiği o yıldız için Michy Batshuayi devreye girdi. İşte detaylar..
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Sarı-lacivertli ekip, yıldız ismin yerine Romelo Lukaku'yu düşünüyor.
Belçikalı yıldızın vatandaşı Batshuayi de bu transfer için şimdiden devreye girdi.
Batshuayi, Roma'da kiralık oynayan, bonservisi ise Chelsea'da olan Lukaku'yla görüşme yaptı.
Yıldız ismin Lukaku'ya, "Fenerbahçe senin için doğru tercih olur. Burada aradığını bulacaksın" dediği ortaya çıktı.
Lukaku'nun kontratı haziran ayında bitiyor.
Sarı-lacivertlilerin hedefi oyuncuyu satın alma opsiyonuyla bir sezonluğuna kiralık olarak kadroya katmak.
Bu sezon Roma formasıyla tüm kulvarlarda 37 maça çıkan Romelu Lukaku, 18 gol atarken, 4 de asist yaptı.
DEVLERDE OYNADI
Kariyerine Lierse altyapısında başlayan Lukaku, sonrasında Anderlecht, Chelsea, West Brom, Everton, Manchester United, İnter ve Roma'da forma giydi. 637 maçta ise 306 gol atan Belçikalı oyuncu, 97 de asist yaptı.
Sarı-lacivertli camiada Romelu Lukaku'nun transferde adının geçmesi taraftarları bir hayli heyecanlandırdı.
Bu anlamda futbolcuyla ilgili gelişmeler merakla takip ediliyor.
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