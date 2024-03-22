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Transferde Batshuayi devrede! Yıldız golcüyü Fenerbahçe'ye çağırdı

Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'nın Boşnak golcüsü Edin Dzeko'ya Suudi Arabistan'dan yoğun bir ilginin olduğu bilinirken sarı-lacivertliler futbolcunun takımdan ayrılması halinde B planını yapmaya başladı. Fenerbahçe'nin gözüne kestirdiği o yıldız için Michy Batshuayi devreye girdi. İşte detaylar..

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2024 Cuma 06:50
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Transferde Batshuayi devrede! Yıldız golcüyü Fenerbahçe'ye çağırdı

F.Bahçe, Dzeko için Al Hilal'den astronomik bir teklif aldı.

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Transferde Batshuayi devrede! Yıldız golcüyü Fenerbahçe'ye çağırdı

Suudi ekibi, Dzeko'ya ise yıllık 11 milyon euroluk bir teklif yaptı.

Transferde Batshuayi devrede! Yıldız golcüyü Fenerbahçe'ye çağırdı

Edin Dzeko'nun ayrılma ihtimalini göz önünde bulunduran sarı-lacivertliler, önceliği bu bölgeye verdi.

Transferde Batshuayi devrede! Yıldız golcüyü Fenerbahçe'ye çağırdı

Sarı-lacivertli ekip, yıldız ismin yerine Romelo Lukaku'yu düşünüyor.

Transferde Batshuayi devrede! Yıldız golcüyü Fenerbahçe'ye çağırdı

Belçikalı yıldızın vatandaşı Batshuayi de bu transfer için şimdiden devreye girdi.

Transferde Batshuayi devrede! Yıldız golcüyü Fenerbahçe'ye çağırdı

Batshuayi, Roma'da kiralık oynayan, bonservisi ise Chelsea'da olan Lukaku'yla görüşme yaptı.

Transferde Batshuayi devrede! Yıldız golcüyü Fenerbahçe'ye çağırdı

Yıldız ismin Lukaku'ya, "Fenerbahçe senin için doğru tercih olur. Burada aradığını bulacaksın" dediği ortaya çıktı.

Transferde Batshuayi devrede! Yıldız golcüyü Fenerbahçe'ye çağırdı

Lukaku'nun kontratı haziran ayında bitiyor.

Transferde Batshuayi devrede! Yıldız golcüyü Fenerbahçe'ye çağırdı

Sarı-lacivertlilerin hedefi oyuncuyu satın alma opsiyonuyla bir sezonluğuna kiralık olarak kadroya katmak.

Transferde Batshuayi devrede! Yıldız golcüyü Fenerbahçe'ye çağırdı

Bu sezon Roma formasıyla tüm kulvarlarda 37 maça çıkan Romelu Lukaku, 18 gol atarken, 4 de asist yaptı.

Transferde Batshuayi devrede! Yıldız golcüyü Fenerbahçe'ye çağırdı

DEVLERDE OYNADI
Kariyerine Lierse altyapısında başlayan Lukaku, sonrasında Anderlecht, Chelsea, West Brom, Everton, Manchester United, İnter ve Roma'da forma giydi. 637 maçta ise 306 gol atan Belçikalı oyuncu, 97 de asist yaptı.

Transferde Batshuayi devrede! Yıldız golcüyü Fenerbahçe'ye çağırdı

Sarı-lacivertli camiada Romelu Lukaku'nun transferde adının geçmesi taraftarları bir hayli heyecanlandırdı.

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