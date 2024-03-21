Fenerbahçeli yıldızlardan flaş karar! Takım ligden çekilirse...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, 2 Nisan Salı günü gerçekleştireceği Olağanüstü Genel Kurul Kongresi'nde küme düşme kararının alınıp alınmayacağını kongre üyelerinin oylamasına sunacak. Sarı-lacivertli futbolcular, kongrenin gerçekleştirilmesine kısa bir süre kala flaş bir karar aldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Biz 2 Nisan günü genel kurula gidiyoruz, olağanüstü. Yapmamız gerekeni yapmamız lazım. Kendi göbeğimizi kendimiz kesmemiz lazım. Futbol AŞ'de sonra genel kurulu koyuyoruz.
Kulüpler Birliği Vakfından (başkanlığından) istifa ettim. Fenerbahçe olarak kendi kaderimizi, kendi geleceğimizi kendimiz çizmek zorundayız. O yüzden bu kararları aldık.
Camiamızın aklıselim davranmasını özellikle rica ediyorum. Biz kendi ülkemizde bu muameleyi görmeyi kabul etmeyeceğiz. Biz artık gerekiyorsa bir alt lige ineceğiz. Bu kararı alınca bir alt lige düşme söz konusu." diye konuştu.
YABANCI FUTBOLCULAR ALİ KOÇ İLE GÖRÜŞTÜ
Bu açıklamalardan sonra gözler Fenerbahçe'nin yabancı futbolcularına çevrildi.
Takvim'in haberine göre; sarı-Lacivertlilerin yıldızlarından Dusan Tadic, Dzeko, Osayi Samuel ve Jayden Oosterwolde'nin ligden çekilme açıklamasıyla ilgili Ali Koç ile özel bir görüşme yaptıkları ortaya çıktı. Bu görüşmede 4 yıldız futbolcu, başkana tam destek verdi.
Trabzon maçı sonrası çıkan olaylardan sonra kulübe daha çok aidiyet duygusunu hissettiklerini açıklayan yıldızlar, "Başkanım, kulübün alacağı her türlü karara imzamızı atarız" ifadelerini kullandılar.
Futbolcuların yaptıkları açıklamalar sonrası Ali Koç'un duygulandığı bildirildi. Sarı-lacivertlilerin Genel Kurul'da alacağı karar merakla bekleniyor.
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