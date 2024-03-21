Haberler Fenerbahçe Fenerbahçeli yıldızlardan flaş karar! Takım ligden çekilirse...

Fenerbahçeli yıldızlardan flaş karar! Takım ligden çekilirse...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, 2 Nisan Salı günü gerçekleştireceği Olağanüstü Genel Kurul Kongresi'nde küme düşme kararının alınıp alınmayacağını kongre üyelerinin oylamasına sunacak. Sarı-lacivertli futbolcular, kongrenin gerçekleştirilmesine kısa bir süre kala flaş bir karar aldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2024 Perşembe 09:21
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçeli yıldızlardan flaş karar! Takım ligden çekilirse...

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, nisan ayında yapacakları olağanüstü genel kurulda camia olarak kendi kararlarını vereceklerini ve gerekirse bir alt ligde mücadele edeceklerini söyledi.

Fenerbahçeli yıldızlardan flaş karar! Takım ligden çekilirse...

Kulüp televizyonuna konuşan Koç, 2 Nisan'da yapacakları olağanüstü genel kurul toplantısıyla kendi geleceklerini kendilerinin çizeceğini ifade etti.

Fenerbahçeli yıldızlardan flaş karar! Takım ligden çekilirse...

Maçta yaşananlardan sonra kendilerinin suçlu ilan edileceğini anlatan Koç, "İş daha da çığırından çıkacak, öyle bekliyorum. Burada da aynı şeyi yapmaya çalışacaklar, Arabistan'da olduğu gibi.

Fenerbahçeli yıldızlardan flaş karar! Takım ligden çekilirse...

Biz 2 Nisan günü genel kurula gidiyoruz, olağanüstü. Yapmamız gerekeni yapmamız lazım. Kendi göbeğimizi kendimiz kesmemiz lazım. Futbol AŞ'de sonra genel kurulu koyuyoruz.

Fenerbahçeli yıldızlardan flaş karar! Takım ligden çekilirse...

Kulüpler Birliği Vakfından (başkanlığından) istifa ettim. Fenerbahçe olarak kendi kaderimizi, kendi geleceğimizi kendimiz çizmek zorundayız. O yüzden bu kararları aldık.

Fenerbahçeli yıldızlardan flaş karar! Takım ligden çekilirse...

Camiamızın aklıselim davranmasını özellikle rica ediyorum. Biz kendi ülkemizde bu muameleyi görmeyi kabul etmeyeceğiz. Biz artık gerekiyorsa bir alt lige ineceğiz. Bu kararı alınca bir alt lige düşme söz konusu." diye konuştu.

Fenerbahçeli yıldızlardan flaş karar! Takım ligden çekilirse...

YABANCI FUTBOLCULAR ALİ KOÇ İLE GÖRÜŞTÜ

Bu açıklamalardan sonra gözler Fenerbahçe'nin yabancı futbolcularına çevrildi.

Fenerbahçeli yıldızlardan flaş karar! Takım ligden çekilirse...

Takvim'in haberine göre; sarı-Lacivertlilerin yıldızlarından Dusan Tadic, Dzeko, Osayi Samuel ve Jayden Oosterwolde'nin ligden çekilme açıklamasıyla ilgili Ali Koç ile özel bir görüşme yaptıkları ortaya çıktı. Bu görüşmede 4 yıldız futbolcu, başkana tam destek verdi.

Fenerbahçeli yıldızlardan flaş karar! Takım ligden çekilirse...

Trabzon maçı sonrası çıkan olaylardan sonra kulübe daha çok aidiyet duygusunu hissettiklerini açıklayan yıldızlar, "Başkanım, kulübün alacağı her türlü karara imzamızı atarız" ifadelerini kullandılar.

Fenerbahçeli yıldızlardan flaş karar! Takım ligden çekilirse...

Futbolcuların yaptıkları açıklamalar sonrası Ali Koç'un duygulandığı bildirildi. Sarı-lacivertlilerin Genel Kurul'da alacağı karar merakla bekleniyor.

DİĞER
Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin yeni golcüsü belli oldu! Ali Koç Süper Lig’de yılın transferini yapıyor: İşte İsmail Kartal’ın yeni prensi…
İYİ Parti'yi karıştıran 'Ekremci' elin deşifresi! Akşener İmamoğlu'na çok sert daldı: "Ahlaksız sahtekar, gereğini yapacağım"
G.Saray Beşiktaş'ın istediği yıldızı getiriyor!
Sudakov'dan Galatasaray açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'nin zorlu fikstürü! Nisan ayında...
F.Bahçe'ye ciddi gelir kazandırmıştı! Çöküşe geçti
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 21 Mart rakamları
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? | Merkez Bankası Mart 2024 faiz kararı beklenti ve tahminler
GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 21 MART | ⏳Karar anı geldi! Şimdi değilse ne zaman?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Milli maç ne zaman? Milli maç ne zaman? 09:41
F.Bahçe'nin zorlu fikstürü! Nisan ayında... F.Bahçe'nin zorlu fikstürü! Nisan ayında... 09:21
F.Bahçeli yıldızlardan flaş karar! Takım ligden çekilirse... F.Bahçeli yıldızlardan flaş karar! Takım ligden çekilirse... 09:20
F.Bahçe'ye ciddi gelir kazandırmıştı! Çöküşe geçti F.Bahçe'ye ciddi gelir kazandırmıştı! Çöküşe geçti 09:17
Bugün kimin maçı var? 21 Mart Perşembe Bugün kimin maçı var? 21 Mart Perşembe 08:11
Cimbom Fransa'da kayıp! Cimbom Fransa'da kayıp! 00:18
Daha Eski
İşte F.Bahçe'nin final şansı! Oranlar belli oldu İşte F.Bahçe'nin final şansı! Oranlar belli oldu 23:18
Icardi rekor peşinde! Dünya yıldızlarıyla yarışıyor Icardi rekor peşinde! Dünya yıldızlarıyla yarışıyor 23:18
Süper Lig'in şampiyonunu açıkladılar! Süper Lig'in şampiyonunu açıkladılar! 23:18
G.Saraylı yıldız milli takım kadrosuna çağrıldı G.Saraylı yıldız milli takım kadrosuna çağrıldı 23:18
Büyükekşi'den Trabzonspor-F.Bahçe maçı için açıklama! Büyükekşi'den Trabzonspor-F.Bahçe maçı için açıklama! 23:18
Dursun Özbek'ten Süper Kupa sözleri! Dursun Özbek'ten Süper Kupa sözleri! 23:18