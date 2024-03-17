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TFF'den Trabzonspor-Fenerbahçe maçı açıklaması!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonunda çıkan olaylarla ilgili açıklama yayınladı. | Son dakika spor haberleri

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2024 Pazartesi 00:46
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TFF'den Trabzonspor-Fenerbahçe maçı açıklaması!

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı bitiminde yaşanan olaylardan dolayı Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF), açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor A.Ş. ile Fenerbahçe A.Ş. arasında oynanan maç sırasında ve maçtan sonra meydana gelen olaylarla ilgili; temsilcilerimiz ve devlet yetkililerimiz ile iletişim halindeyiz.

Dostluk, barış ve kardeşlik oyunu olan futbolda yaşananlar asla kabul edilemez.

Bu olayların tekrarlanmaması için soruşturmalar tamamlandıktan sonra olayların sorumluları ile ilgili gerekli cezai müeyyide uygulanacağından kimsenin şüphesi olmasın." denildi.

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