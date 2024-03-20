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Fenerbahçe'den Süper Kupa finali için TFF'ye erteleme başvurusu! İşte sarı lacivertlilerin istediği tarih

Fenerbahçe, 7 Nisan'da oynanması planlanan Turkcell Süper Kupa için Türkiye Futbol Federasyonu'na erteleme talebinde bulundu. İşte sarı lacivertliler kulübün final maçını oynamak istediği tarih...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2024 Çarşamba 21:18 Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2024 Çarşamba 21:20
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Fenerbahçe'den Süper Kupa finali için TFF'ye erteleme başvurusu! İşte sarı lacivertlilerin istediği tarih

Geçen sezonun Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe ve 2022-23 sezonu Süper Lig şampiyonu Galatasaray arasında 7 Nisan Pazar günü Şanlıurfa'da oynanması planlanan Turkcell Süper Kupa finalinin ertelenmesi için Fenerbahçe'den TFF'ye başvuru yapıldı.

FENERBAHÇE MAYIS AYINI İSTİYOR

11 Nisan'da UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde Atina deplasmanında Yunan ekibi Olympiakos ile karşılaşacak olan Fenerbahçe bu maçı gerekçe göstererek Süper Kupa'nın mayıs ayında oynanması için Türkiye Futbol Federasyonu'na talebini iletti.

OLYMPIAKOS'UN MAÇI ERTELENMİŞTİ

Yunanistan Futbol Federasyonu, Olympiakos'un 14 Nisan'da Şampiyonluk Turu'nda çıkacağı Paok maçını Fenerbahçe ile oynanacak mücadele nedeniyle kura günü ertelemişti.

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