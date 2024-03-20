Haberler Fenerbahçe Herkes bunu merak ediyor! Fenerbahçe Süper Lig'den çekilirse ne olacak?

Herkes bunu merak ediyor! Fenerbahçe Süper Lig'den çekilirse ne olacak?

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ardından istenmeyen olaylar gerçekleşmişti. Bu olayların ardından sarı-lacivertli camianın ligden çekilmesi gündemde. Peki Fenerbahçe bu kararı alırsa ne olacak? İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2024 Çarşamba 06:50
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Herkes bunu merak ediyor! Fenerbahçe Süper Lig'den çekilirse ne olacak?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor maçında yaşanan olayların ardından yaptığı 'Ligden çekilelim' çağrısıyla gündeme oturdu. Başkan Koç, sarı-lacivertli camiayı 2 Nisan'da Olağanüstü Kongre'ye beklediğini duyurdu.

Herkes bunu merak ediyor! Fenerbahçe Süper Lig'den çekilirse ne olacak?

Yeterli çoğunluğun sağlanmaması halinde 9 Nisan'a ertelenecek kongrede, gözler Fenerbahçe üyelerinin kararına çevrildi. Süper Lig'den çekilmeyi oylayacak Fenerbahçe'de karar bu yönde çıkarsa uygulamaya konulacak.

Herkes bunu merak ediyor! Fenerbahçe Süper Lig'den çekilirse ne olacak?

TAZMİNATI ÖDEMEK ZORUNDA

Peki Türkiye Futbol Federasyonu Müsabaka Talimatı bu konuda ne diyor? Madde 24'e göre sarı-lacivertliler, 1 müsabakaya çıkmazsa hükmen mağlubiyet ve 3 puan silme cezasına çarptırılacak.

Herkes bunu merak ediyor! Fenerbahçe Süper Lig'den çekilirse ne olacak?

Ayrıca Fenerbahçe, hakemlerin masrafları ile diğer masrafları ve karşı takımın zararlarını karşılamak üzere TFF tarafından takdir edilecek tazminatı ödemek zorunda kalacak.

Herkes bunu merak ediyor! Fenerbahçe Süper Lig'den çekilirse ne olacak?

İkinci kez maça çıkılmaması halinde ise Trendyol 1. Lig'e düşürülecek. Sarı-lacivertlilerle müsabakaya çıkacak takımlar hükmen galip sayılacak.

Herkes bunu merak ediyor! Fenerbahçe Süper Lig'den çekilirse ne olacak?

TARAFTARDAN TAM DESTEK

Fenerbahçe'nin yoluna bir alt ligde devam etmesi halinde ise Süper Lig'in marka değerinde büyük bir prestij kaybı yaşanacak. Yayıncı kuruluş beIN Sports'un 3 yıllık 655 milyon dolar üzerinden yaptığı yeni anlaşmasını yeniden gözden geçirmesi gündeme gelecek.

Herkes bunu merak ediyor! Fenerbahçe Süper Lig'den çekilirse ne olacak?

Rekabetin azalmasıyla ise gelirlerde önemli ölçüde düşüş yaşanması söz konusu olabilir. Ekonomik olarak diğer kulüpleri de etkileyecek olan kararla ilgili sarı-lacivertli taraftarlar da sosyal medyada büyük bir destek veriyor.

Herkes bunu merak ediyor! Fenerbahçe Süper Lig'den çekilirse ne olacak?

MADDE 24

Aşağıdaki hallerde puan tenzili yapılır, takım lig dışı bırakılır ve bir alt kümeye indirilir: Bir sezon boyunca müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmeyen, müsabaka sahasına gelmekle beraber müsabakaya çıkmayan veya başlamış bir müsabakayı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber ayrıca mevcut puanlarından galibiyet halinde verilen puan kadar puan silinir.

Herkes bunu merak ediyor! Fenerbahçe Süper Lig'den çekilirse ne olacak?

Böyle durumlarda ilgili kulüp, hakemlerin masrafları ile diğer masrafları ve karşı takımın zararlarını karşılamak üzere TFF tarafından takdir edilecek tazminatı ödemek zorundadır.

Herkes bunu merak ediyor! Fenerbahçe Süper Lig'den çekilirse ne olacak?

Bir sezon boyunca ikinci defa müsabakaya gelmeyen, müsabaka sahasına gelmekle beraber müsabakaya çıkmayan veya müsabakayı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber, bu takım ligden çıkarılarak bir alt lige düşürülür ve bu müsabaka tarihinden itibaren bu takımla müsabakası olan diğer takımlar müsabakaları oynamaksızın hükmen galip gelmiş sayılır.

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