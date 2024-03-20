Herkes bunu merak ediyor! Fenerbahçe Süper Lig'den çekilirse ne olacak?
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ardından istenmeyen olaylar gerçekleşmişti. Bu olayların ardından sarı-lacivertli camianın ligden çekilmesi gündemde. Peki Fenerbahçe bu kararı alırsa ne olacak? İşte detaylar...
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Ayrıca Fenerbahçe, hakemlerin masrafları ile diğer masrafları ve karşı takımın zararlarını karşılamak üzere TFF tarafından takdir edilecek tazminatı ödemek zorunda kalacak.
İkinci kez maça çıkılmaması halinde ise Trendyol 1. Lig'e düşürülecek. Sarı-lacivertlilerle müsabakaya çıkacak takımlar hükmen galip sayılacak.
TARAFTARDAN TAM DESTEK
Fenerbahçe'nin yoluna bir alt ligde devam etmesi halinde ise Süper Lig'in marka değerinde büyük bir prestij kaybı yaşanacak. Yayıncı kuruluş beIN Sports'un 3 yıllık 655 milyon dolar üzerinden yaptığı yeni anlaşmasını yeniden gözden geçirmesi gündeme gelecek.
Rekabetin azalmasıyla ise gelirlerde önemli ölçüde düşüş yaşanması söz konusu olabilir. Ekonomik olarak diğer kulüpleri de etkileyecek olan kararla ilgili sarı-lacivertli taraftarlar da sosyal medyada büyük bir destek veriyor.
MADDE 24
Aşağıdaki hallerde puan tenzili yapılır, takım lig dışı bırakılır ve bir alt kümeye indirilir: Bir sezon boyunca müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmeyen, müsabaka sahasına gelmekle beraber müsabakaya çıkmayan veya başlamış bir müsabakayı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber ayrıca mevcut puanlarından galibiyet halinde verilen puan kadar puan silinir.
Böyle durumlarda ilgili kulüp, hakemlerin masrafları ile diğer masrafları ve karşı takımın zararlarını karşılamak üzere TFF tarafından takdir edilecek tazminatı ödemek zorundadır.
Bir sezon boyunca ikinci defa müsabakaya gelmeyen, müsabaka sahasına gelmekle beraber müsabakaya çıkmayan veya müsabakayı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber, bu takım ligden çıkarılarak bir alt lige düşürülür ve bu müsabaka tarihinden itibaren bu takımla müsabakası olan diğer takımlar müsabakaları oynamaksızın hükmen galip gelmiş sayılır.
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