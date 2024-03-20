Peki ya Avrupa? İşte Fenerbahçe ve UEFA gerçekleri

"Türk oyuncuları bir şekilde takımda tutmak için motive edersiniz ancak ağır kontratları bulunan yabancı oyuncuları takımda tutmak zor olacaktır. Sarı-Lacivertliler eskisi kadar değeri kalmasa da yayın gelirinden de mahrum kalacak. Sponsorlardan da global olanlar bir alt lige düşmüş bir takıma destek vermek istemeyecektir. Belki bir alt lige düştüğünüz de şu an sattığınızdan 3 kat daha forma satışı yapabilirsiniz" dedi.