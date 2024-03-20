Peki ya Avrupa? İşte Fenerbahçe ve UEFA gerçekleri
Son dakika spor haberleri... Trabzonspor - Fenerbahçe maçının yankıları sürmeye devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç'un "Ligde çekilebiliriz" açıklamasının ardından gündem bir anda değişti. işte haberin detayları... FB SPOR HABERLERİ
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Tuğrul Akşar ise, "Fenerbahçe'nin ligden çekilme kararı almasının iki yönlü etkisi olur. İlk olarak marka piyasa ve şirket değeri çok ciddi şekilde düşer ve çok önemli kayıplar oluşur. Alınan kararın gerçekleşmesi halinde Süper Lig de olumsuz etkilenir. Fenerbahçe 202 milyon Euro'luk kadro değeriyle 1 milyar Euro'luk değere sahip Süper Lig'in yüzde 20'sini oluşturuyor.
Böyle bir takımın düşmesi durumunda da ligin marka ve piyasa değeri de ciddi şekilde düşer. Ayrıca Fenerbahçe ligden çekilmesi halinde yayın gelirlerini de kaybedecek" ifadelerini kullandı.
İŞTE UEFA GERÇEKLERİ
Başkan Ali Koç'un ligden çekilme açıklaması sonrası, UEFA'da bu sezon elde edilen ülke puanları ile ilgili bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Fenerbahçe'nin bir alt lige düşmesi durumunda 9. sırada bulunduğumuz ülke puanında 16. sıraya gerileyecekti.
Ancak böyle bir şeyin mümkün olmadığı ortaya çıktı. Bilindiği gibi İtalyan devi Juventus, şike yaptığı için küme düşürülmüş ancak elde ettiği UEFA puanları silinmemişti.
Yine 2011 yılında Fenerbahçe'nin yerine Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi'ne katılmış ancak Sarı-Lacivertliler'in puanları aynen geçerliliğini korumuştu.
Fenerbahçe eğer çeyrek finale yükseldiği Konferans Ligi'nde de çekilme kararını alırsa, işte o zaman UEFA kendi organizasyonu zarara uğrattığı için ceza verebilir aldığı puanlar silinir hak edişleri geri alınır.
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