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Peki ya Avrupa? İşte Fenerbahçe ve UEFA gerçekleri

Son dakika spor haberleri... Trabzonspor - Fenerbahçe maçının yankıları sürmeye devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç'un "Ligde çekilebiliriz" açıklamasının ardından gündem bir anda değişti. işte haberin detayları... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2024 Çarşamba 06:50
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Peki ya Avrupa? İşte Fenerbahçe ve UEFA gerçekleri

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un "Ligden çekilebiliriz" açıklaması sonrası Takvim Gazetesi spor ekonomistlerine ulaştı. Kerem Akbaş ve Tuğrul Akşar, önemli açıklamalar yaptı. Akbaş, "Bu ihtimalin gerçekleşmesi halinde Fenerbahçe için ekonomik olarak bir yıkım olur.

Peki ya Avrupa? İşte Fenerbahçe ve UEFA gerçekleri

"Türk oyuncuları bir şekilde takımda tutmak için motive edersiniz ancak ağır kontratları bulunan yabancı oyuncuları takımda tutmak zor olacaktır. Sarı-Lacivertliler eskisi kadar değeri kalmasa da yayın gelirinden de mahrum kalacak. Sponsorlardan da global olanlar bir alt lige düşmüş bir takıma destek vermek istemeyecektir. Belki bir alt lige düştüğünüz de şu an sattığınızdan 3 kat daha forma satışı yapabilirsiniz" dedi.

Peki ya Avrupa? İşte Fenerbahçe ve UEFA gerçekleri

Tuğrul Akşar ise, "Fenerbahçe'nin ligden çekilme kararı almasının iki yönlü etkisi olur. İlk olarak marka piyasa ve şirket değeri çok ciddi şekilde düşer ve çok önemli kayıplar oluşur. Alınan kararın gerçekleşmesi halinde Süper Lig de olumsuz etkilenir. Fenerbahçe 202 milyon Euro'luk kadro değeriyle 1 milyar Euro'luk değere sahip Süper Lig'in yüzde 20'sini oluşturuyor.

Peki ya Avrupa? İşte Fenerbahçe ve UEFA gerçekleri

Böyle bir takımın düşmesi durumunda da ligin marka ve piyasa değeri de ciddi şekilde düşer. Ayrıca Fenerbahçe ligden çekilmesi halinde yayın gelirlerini de kaybedecek" ifadelerini kullandı.

Peki ya Avrupa? İşte Fenerbahçe ve UEFA gerçekleri

İŞTE UEFA GERÇEKLERİ

Başkan Ali Koç'un ligden çekilme açıklaması sonrası, UEFA'da bu sezon elde edilen ülke puanları ile ilgili bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Fenerbahçe'nin bir alt lige düşmesi durumunda 9. sırada bulunduğumuz ülke puanında 16. sıraya gerileyecekti.

Peki ya Avrupa? İşte Fenerbahçe ve UEFA gerçekleri

Ancak böyle bir şeyin mümkün olmadığı ortaya çıktı. Bilindiği gibi İtalyan devi Juventus, şike yaptığı için küme düşürülmüş ancak elde ettiği UEFA puanları silinmemişti.

Peki ya Avrupa? İşte Fenerbahçe ve UEFA gerçekleri

Yine 2011 yılında Fenerbahçe'nin yerine Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi'ne katılmış ancak Sarı-Lacivertliler'in puanları aynen geçerliliğini korumuştu.

Peki ya Avrupa? İşte Fenerbahçe ve UEFA gerçekleri

Fenerbahçe eğer çeyrek finale yükseldiği Konferans Ligi'nde de çekilme kararını alırsa, işte o zaman UEFA kendi organizasyonu zarara uğrattığı için ceza verebilir aldığı puanlar silinir hak edişleri geri alınır.

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