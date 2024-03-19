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Trabzonspor - Fenerbahçe maçında şaşırtan gerçek! Sahaya giren ilk taraftar...

Son dakika spor haberleri: Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından yaşanan olayların yankıları sürüyor. Mücadelenin bitiş düdüğünün ardından sarı-lacivertli futbolcuların sevinci esnasında sahaya giren ilk taraftar olan H.Ç. ile ilgili flaş bir gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2024 Salı 15:26
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Trabzonspor - Fenerbahçe maçında şaşırtan gerçek! Sahaya giren ilk taraftar...

Trendyol Süper Lig'de heyecan 30. hafta maçlarıyla devam etti. Haftanın maçında Trabzonspor ile Fenerbahçe, Papara Park'ta kozlarını paylaştı.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçında şaşırtan gerçek! Sahaya giren ilk taraftar...

Sarı-lacivertliler rakibini Fred (2) ve Michy Batshuayi'nin golleriyle 3-2 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçında şaşırtan gerçek! Sahaya giren ilk taraftar...

Maçın bitiş düdüğünün ardından sahada istenmeyen olaylar yaşandı.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçında şaşırtan gerçek! Sahaya giren ilk taraftar...

Sarı-lacivertli futbolcuların orta sahadaki galibiyet sevinci sırasında bazı bordo-mavili taraftarlar sahaya girdi.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçında şaşırtan gerçek! Sahaya giren ilk taraftar...

Sahaya inen taraftarlardan biri de eline aldığı korner direğiyle Fenerbahçeli oyunculara doğru koştu.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçında şaşırtan gerçek! Sahaya giren ilk taraftar...

FENERBAHÇE 3 SAAT SONRA AYRILDI

Karşılaşmanın son düdüğünün ardından yaşanan olaylar nedeniyle sarı-lacivertli kafile yaklaşık 3 saat sonra stattan ayrıldı. Fenerbahçe kafilesi otobüsle geldiği havalimanında direkt aprona girerek, uçağa bindi.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçında şaşırtan gerçek! Sahaya giren ilk taraftar...

Polis ekipleri, yaşanan olaylara ait çok sayıda kamera kaydını incelemeye aldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sahada meydana gelen olaylarla ilgili olarak ilk belirlemelere göre, 12 kişinin yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçında şaşırtan gerçek! Sahaya giren ilk taraftar...

Gözaltına alınan taraftarlar arasında; sahaya ilk atlayan maskeli H.Ç., Fenerbahçe kalecisi Dominic Livakovic'e saldıran O.B., korner direğiyle sarı lacivertli oyunculara doğru koşan E.T. ile müsabaka sonrası sosyal medyada videolu paylaşım yaparak bordo mavili taraftarları havalimanına çağıran T.C.S., K.M. , O.O., E.T., ve A.A. isimli şüpheliler yer aldı.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçında şaşırtan gerçek! Sahaya giren ilk taraftar...

ALMANYA'DAN GELMİŞ

Sabah'ın haberine göre; yaşanan olaylı derbinin yankıları sürerken, girdiği sahada yerinden söküp eline aldığı korner direğiyle Fenerbahçeli ekibe koşan kişinin, başkasının Passolig'i ile maça girdiği öğrenilirken, tribünden atlayıp, yeşil zemine ilk giren maskeli taraftar H.Ç.'nin ise Almanya'dan bazı arkadaşlarıyla kente gelerek stadyuma girdiği belirlendi.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçında şaşırtan gerçek! Sahaya giren ilk taraftar...

YOMRA'DA YAKALANDI

Polisin Yomra ilçesinde yakalayarak gözaltına aldığı maskeli H.Ç.'nin maçtan dakikalar önce arkadaşlarıyla birlikte maskesiz ellerini yumruk yaparak poz verdiği fotoğrafın sosyal medyada paylaşıldığı ortaya çıktı.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçında şaşırtan gerçek! Sahaya giren ilk taraftar...

5 KİŞİLİK BAKANLIK EKİBİ GÖREVLENDİRİLDİ

Şüphelilerin emniyetteki sorguları sonrası adliyeye sevk edileceği belirtilirken, İçişleri Bakanlığı 3'ü müfettiş 5 kişilik heyeti, Trabzon'a görevlendirdi.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçında şaşırtan gerçek! Sahaya giren ilk taraftar...

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrasında çıkan olayları soruşturmak üzere Trabzon'a ulaşan heyet, gün içinde müsabaka öncesi ve sonrası alınan tedbirlerin yeterli olup olmadığını araştıracak.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçında şaşırtan gerçek! Sahaya giren ilk taraftar...

Stadyumdaki tüm güvenlik kamera görüntülerini de izleyecek olan heyet, 12 şüphelinin ifadelerini inceleyip, saha olaylarının birileri tarafından organize edilip, edilmediğini inceleyecek.

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