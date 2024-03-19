Mert Müldür'ün sevgilisinden paylaşım! "Kalbim bir dakikalığına durdu"

Fenerbahçe'nin deplasmanda 3-2 kazandığı maç sonrasında Trabzonsporlu bir taraftar, sahaya girerek sevinen Sarı-Lacivertli oyunculara saldırmak istedi. Fenerbahçe cephesi yumruk ve tekmelerle karşılık verince binlerce Trabzonspor taraftarı sahaya daldı.
Fenerbahçeli milli futbolcu Mert Müldür, saldırgan taraftarların arasında kaldı. Sahaya giren Bordo-Mavili taraftarlardan birinin Fenerbahçeli Mert Müldür'e korner direğiyle saldırdığı görüldü. Mert Müldür kendini korumaya çalışırken saldırgan taraftardan kaçmaya çalıştı.
Milli futbolcu Mert Müldür, yara almadan kurtulurken sevgilisi Koprena Andjela'dan paylaşım geldi. Sabah'ın derlediği haberde; sosyal medyadan yaptığı paylaşımla korkusunu dile getiren Koprena Andjela, Mert'in saldırıyı uğradığı anın fotoğrafına "Kalbimin bir dakikalığına durduğu yer" notunu düştü.
İşte o paylaşım: