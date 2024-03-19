Abdullah Avcı Fenerbahçeli yıldızı İsmail Kartal'a şikayet etti! İşte o isim
Son dakika spor haberleri: Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçının yankıları devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin 3-2'lik galibiyetiyle tamamlanan mücadelenin sonunda bordo-mavili taraftarların sahaya girmesinin ardından büyük bir arbede yaşanmıştı. Öte yandan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın, Fenerbahçeli yıldızı sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal'a şikayet ettiği ortaya çıktı. İşte detaylar...
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Kutlama sırasında bordo-mavili taraftar, güvenlik güçlerinin engellemek istemesine rağmen sahaya indi. Bir anda saha içi karışırken Fenerbahçeli futbolcular ile taraftarlar arasında arbede çıktı. Taraftarların tekme ve yumruk atmasına sarı-lacivertli oyuncular da karşılık verdi.
Güvenlik güçlerinin de müdahalesiyle sarı-lacivertli oyuncular, tünelden geçerek soyunma odasına gitti.
TFF'DEN AÇIKLAMA
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 30'uncu haftasında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından yaşanan olaylarla ilgili açıklamada bulundu. Federasyondan yapılan açıklamada, "Süper Lig'de Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maç sırasında ve maçtan sonra meydana gelen olaylarla ilgili; temsilcilerimiz ve devlet yetkililerimiz ile iletişim halindeyiz. Dostluk, barış ve kardeşlik oyunu olan futbolda yaşananlar asla kabul edilemez. Bu olayların tekrarlanmaması için soruşturmalar tamamlandıktan sonra olayların sorumluları ile ilgili gerekli cezai müeyyide uygulanacağından kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerine yer verildi.
12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Süper Lig'in 30'uncu haftasında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşması sonrası meydana gelen olaylarla ilgili olarak ilk belirlemelere göre 12 kişinin yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.
FIFA BAŞKANI INFANTINO: YAŞANANLAR KABUL EDİLEMEZ
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, Trendyol Süper Lig'de oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olayların kabul edilemez olduğunu ifade etti.
Infantino, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması sonrasında yaşanan şiddet kesinlikle kabul edilemez. Bunların saha içinde veya saha dışında, sporumuzda ya da toplumumuzda yeri yoktur. Futbolcuların sahaya çıkabilmeleri için güvende ve emniyette olmaları gerektiğini belirten Infantino, "İlgili makamları, buna her düzeyde saygı gösterilmesini sağlamaya ve Trabzon'daki şok edici olayların faillerini yaptıklarından sorumlu tutmaya çağırıyorum." yorumunu yaptı.
Süper Lig 30. haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar gündemde yer alırken, mücadelenin devre arasında yaşanmanlar ortaya çıktı.
AVCI, OOSTERWOLDE'Yİ ŞİKAYET ETTİ
Milliyet'in haberine göre; bordo-mavili hocanın ilk devrenin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'la soyunma odası koridorunda bir araya geldiği ve yedek kulübesinde yer alan Oosterwolde'yi şikayet ettiği aktarıldı.
"HAREKETLERİNE SON VERSİN"
Oosterwolde'nin ilginç hareketlerle Trabzonsporlu taraftarları tahrik ettiğini savunan Abdullah Avcı'nın, "İsmail hocam, Oosterwolde'yi görmüyor musunuz? Sürekli taraftarları tahrik ediyor. Lütfen bu hareketlerine bir son versin" ifadelerini kullandığı bildirildi.
Hollandalı futbolcuya uyarıda bulunacağını söyleyen İsmail Kartal'ın daha sonra Abdullah Avcı ile birlikte soyunma odasına kadar yürüdüğü belirtildi.
Sakatlık sorunu yaşayan Serdar Aziz'in yerine devre arasında oyuna dahil olan Jayden Oosterwolde'nin maçtan sonra tribünleri tahrik etmeyi sürdürdüğü vurgulandı.
Abdullah Avcı'nın karşılaşmanın ardından Hollandalı oyuncudan bir kez daha şikayetçi olduğu ve tepkisini dile getirdiği kaydedildi.
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