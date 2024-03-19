Haberler Fenerbahçe Abdullah Avcı Fenerbahçeli yıldızı İsmail Kartal'a şikayet etti! İşte o isim

Abdullah Avcı Fenerbahçeli yıldızı İsmail Kartal'a şikayet etti! İşte o isim

Son dakika spor haberleri: Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçının yankıları devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin 3-2'lik galibiyetiyle tamamlanan mücadelenin sonunda bordo-mavili taraftarların sahaya girmesinin ardından büyük bir arbede yaşanmıştı. Öte yandan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın, Fenerbahçeli yıldızı sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal'a şikayet ettiği ortaya çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2024 Salı 09:06
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Abdullah Avcı Fenerbahçeli yıldızı İsmail Kartal'a şikayet etti! İşte o isim

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Tam 5 golün atıldığı mücadeleden galip ayrılan taraf 3-2'lik skorla sarı-lacivertliler oldu.

Abdullah Avcı Fenerbahçeli yıldızı İsmail Kartal'a şikayet etti! İşte o isim

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Fred (2) ve Michy Batshuayi kaydetti. Trabzonspor'un Enis Bardhi ve Trezeguet (p) ile bulduğu goller mağlubiyete engel olamadı.

Abdullah Avcı Fenerbahçeli yıldızı İsmail Kartal'a şikayet etti! İşte o isim

MAÇ SONRASI BÜYÜK ARBEDE

Maçın bitiş düdüğü sonrasında Fenerbahçeli oyuncular ve teknik ekip, saha ortasında toplanarak galibiyeti kutlamak istedi.

Abdullah Avcı Fenerbahçeli yıldızı İsmail Kartal'a şikayet etti! İşte o isim

Kutlama sırasında bordo-mavili taraftar, güvenlik güçlerinin engellemek istemesine rağmen sahaya indi. Bir anda saha içi karışırken Fenerbahçeli futbolcular ile taraftarlar arasında arbede çıktı. Taraftarların tekme ve yumruk atmasına sarı-lacivertli oyuncular da karşılık verdi.

Abdullah Avcı Fenerbahçeli yıldızı İsmail Kartal'a şikayet etti! İşte o isim

Güvenlik güçlerinin de müdahalesiyle sarı-lacivertli oyuncular, tünelden geçerek soyunma odasına gitti.

Abdullah Avcı Fenerbahçeli yıldızı İsmail Kartal'a şikayet etti! İşte o isim

TFF'DEN AÇIKLAMA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 30'uncu haftasında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından yaşanan olaylarla ilgili açıklamada bulundu. Federasyondan yapılan açıklamada, "Süper Lig'de Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maç sırasında ve maçtan sonra meydana gelen olaylarla ilgili; temsilcilerimiz ve devlet yetkililerimiz ile iletişim halindeyiz. Dostluk, barış ve kardeşlik oyunu olan futbolda yaşananlar asla kabul edilemez. Bu olayların tekrarlanmaması için soruşturmalar tamamlandıktan sonra olayların sorumluları ile ilgili gerekli cezai müeyyide uygulanacağından kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerine yer verildi.

Abdullah Avcı Fenerbahçeli yıldızı İsmail Kartal'a şikayet etti! İşte o isim

12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Süper Lig'in 30'uncu haftasında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşması sonrası meydana gelen olaylarla ilgili olarak ilk belirlemelere göre 12 kişinin yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.

Abdullah Avcı Fenerbahçeli yıldızı İsmail Kartal'a şikayet etti! İşte o isim

FIFA BAŞKANI INFANTINO: YAŞANANLAR KABUL EDİLEMEZ

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, Trendyol Süper Lig'de oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olayların kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Abdullah Avcı Fenerbahçeli yıldızı İsmail Kartal'a şikayet etti! İşte o isim

Infantino, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması sonrasında yaşanan şiddet kesinlikle kabul edilemez. Bunların saha içinde veya saha dışında, sporumuzda ya da toplumumuzda yeri yoktur. Futbolcuların sahaya çıkabilmeleri için güvende ve emniyette olmaları gerektiğini belirten Infantino, "İlgili makamları, buna her düzeyde saygı gösterilmesini sağlamaya ve Trabzon'daki şok edici olayların faillerini yaptıklarından sorumlu tutmaya çağırıyorum." yorumunu yaptı.

Abdullah Avcı Fenerbahçeli yıldızı İsmail Kartal'a şikayet etti! İşte o isim

Süper Lig 30. haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar gündemde yer alırken, mücadelenin devre arasında yaşanmanlar ortaya çıktı.

Abdullah Avcı Fenerbahçeli yıldızı İsmail Kartal'a şikayet etti! İşte o isim

AVCI, OOSTERWOLDE'Yİ ŞİKAYET ETTİ

Milliyet'in haberine göre; bordo-mavili hocanın ilk devrenin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'la soyunma odası koridorunda bir araya geldiği ve yedek kulübesinde yer alan Oosterwolde'yi şikayet ettiği aktarıldı.

Abdullah Avcı Fenerbahçeli yıldızı İsmail Kartal'a şikayet etti! İşte o isim

"HAREKETLERİNE SON VERSİN"

Oosterwolde'nin ilginç hareketlerle Trabzonsporlu taraftarları tahrik ettiğini savunan Abdullah Avcı'nın, "İsmail hocam, Oosterwolde'yi görmüyor musunuz? Sürekli taraftarları tahrik ediyor. Lütfen bu hareketlerine bir son versin" ifadelerini kullandığı bildirildi.

Abdullah Avcı Fenerbahçeli yıldızı İsmail Kartal'a şikayet etti! İşte o isim

Hollandalı futbolcuya uyarıda bulunacağını söyleyen İsmail Kartal'ın daha sonra Abdullah Avcı ile birlikte soyunma odasına kadar yürüdüğü belirtildi.

Abdullah Avcı Fenerbahçeli yıldızı İsmail Kartal'a şikayet etti! İşte o isim

Sakatlık sorunu yaşayan Serdar Aziz'in yerine devre arasında oyuna dahil olan Jayden Oosterwolde'nin maçtan sonra tribünleri tahrik etmeyi sürdürdüğü vurgulandı.

Abdullah Avcı Fenerbahçeli yıldızı İsmail Kartal'a şikayet etti! İşte o isim

Abdullah Avcı'nın karşılaşmanın ardından Hollandalı oyuncudan bir kez daha şikayetçi olduğu ve tepkisini dile getirdiği kaydedildi.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: Yönetim ile Hakim Ziyech arasında flaş görüşme! Takımda kalacak mı?
Firari ana-oğulun lüks yaşamı pes dedirtti: Eylem Tok ve katil oğlu ABD'de milyon dolarlık rezidansa taşındı
Trabzonspor'dan F.Bahçe maçı açıklaması!
Geleceği tartışılan Santos için karrar verildi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Deplasmanda bileği bükülmüyor! İşte İsmail Kartal'ın yeni hedefi
Avrupa'nın yükselen yıldızı F.Bahçeli ismin peşinde!
ATAMA BEKLEYENLERE MÜJDE! Bakan Göktaş tarih verdi: 49 bin 901 kişiyi istihdam edeceğiz!
AFAD, Kandilli son depremler listesi (19 Mart 2024)
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
SÜPER LİG 30. HAFTA VAR KAYITLARI CANLI İZLE | TFF Süper Lig 30. hafta VAR kayıtları SÜPER LİG 30. HAFTA VAR KAYITLARI CANLI İZLE | TFF Süper Lig 30. hafta VAR kayıtları 08:26
Bugün kimin maçı var? 19 Mart Salı Bugün kimin maçı var? 19 Mart Salı 07:50
Trabzonspor'dan olay paylaşım! Trabzonspor'dan olay paylaşım! 00:24
G.Saray transferde bombaları patlatıyor! G.Saray transferde bombaları patlatıyor! 23:49
A Milli Takım'da sakatlık şoku! 2 yıldız... A Milli Takım'da sakatlık şoku! 2 yıldız... 23:49
Süper Lig'de 30. haftanın VAR kayıtları açıklandı! Süper Lig'de 30. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 23:49
Daha Eski
Trabzonspor'dan F.Bahçe maçı açıklaması! Trabzonspor'dan F.Bahçe maçı açıklaması! 23:49
Trabzonspor'dan bir paylaşım daha! Trabzonspor'dan bir paylaşım daha! 23:49
Trabzonspor'dan olay paylaşım! Trabzonspor'dan olay paylaşım! 00:14
F.Bahçe'den flaş karar! Ligden çekilme... F.Bahçe'den flaş karar! Ligden çekilme... 23:48
Batshuayi'nin golünden önce faul var mı? Trio ekibi yorumladı Batshuayi'nin golünden önce faul var mı? Trio ekibi yorumladı 23:48
FIFA'dan Trabzonspor-F.Bahçe maçı açıklaması! FIFA'dan Trabzonspor-F.Bahçe maçı açıklaması! 23:48