Haberler Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş'tan maç sonu açıklama! "Fenerbahçe arması hiçbir zaman..."

Mert Hakan Yandaş'tan maç sonu açıklama! "Fenerbahçe arması hiçbir zaman..."

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, olaylı geçen maçın ardından gece geç saatlerde İstanbul'a geldi. Sarı-lacivertli kafileyi çok sayıda taraftar karşılarken, takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, havalimanına açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2024 Pazartesi 09:08
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Mert Hakan Yandaş'tan maç sonu açıklama! "Fenerbahçe arması hiçbir zaman..."

Süper Lig'in 30'uncu haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederken, karşılaşmanın ardından bordo-mavili bazı taraftarların sahaya girmesiyle olaylar yaşandı.

Mert Hakan Yandaş'tan maç sonu açıklama! "Fenerbahçe arması hiçbir zaman..."

Çıkan olayların ardından sarı-lacivertli oyuncular soyunma odasına girdikten sonra uzun süre orada bekletildi. Güvenliğin sağlanmasının ardından sarı-lacivertli kafile, 01.30 sıralarında stattan ayrıldı.

Mert Hakan Yandaş'tan maç sonu açıklama! "Fenerbahçe arması hiçbir zaman..."

Kafileyi taşıyan uçak 04.00 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı. Fenerbahçe'yi havalimanında çok sayıda sarı-lacivertli taraftar karşıladı.

Mert Hakan Yandaş'tan maç sonu açıklama! "Fenerbahçe arması hiçbir zaman..."

Taraftarlar; meşaleler ve marşlarla futbolculara destek oldu. Özellikle Osayi-Samuel'e sevgi gösterilerinde bulunulurken, uzun süre Nijeryalı futbolcu lehine tezahüratlar yapıldı.

Mert Hakan Yandaş'tan maç sonu açıklama! "Fenerbahçe arması hiçbir zaman..."

MERT HAKAN YANDAŞ: FENERBAHÇE ARMASI, SİZLERİN VE BİZLERİN OLDUĞU HİÇBİR YERDE YERE DÜŞMEYECEKTİR

Havalimanında taraftarlara seslenen takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, "Buraya geldiğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Fenerbahçe arması, sizlerin ve bizlerin olduğu hiçbir yerde yere düşmeyecektir. Fenerbahçe büyüklüğü ne şampiyonluk ne kupa büyüklüğüdür. Bu sezonun sonu ne olursa olsun bu takımdaki herkesle gurur duyuyorum. Sizleri de çok seviyorum. Sağ olun, var olun" ifadelerini kullandı.

Mert Hakan Yandaş'tan maç sonu açıklama! "Fenerbahçe arması hiçbir zaman..."

Sarı-lacivertli kafile daha sonra takım otobüsüne binerek, alandan ayrıldı.

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