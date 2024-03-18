Mert Hakan Yandaş'tan maç sonu açıklama! "Fenerbahçe arması hiçbir zaman..."
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, olaylı geçen maçın ardından gece geç saatlerde İstanbul'a geldi. Sarı-lacivertli kafileyi çok sayıda taraftar karşılarken, takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, havalimanına açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... (FB spor haberi)
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Taraftarlar; meşaleler ve marşlarla futbolculara destek oldu. Özellikle Osayi-Samuel'e sevgi gösterilerinde bulunulurken, uzun süre Nijeryalı futbolcu lehine tezahüratlar yapıldı.
MERT HAKAN YANDAŞ: FENERBAHÇE ARMASI, SİZLERİN VE BİZLERİN OLDUĞU HİÇBİR YERDE YERE DÜŞMEYECEKTİR
Havalimanında taraftarlara seslenen takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, "Buraya geldiğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Fenerbahçe arması, sizlerin ve bizlerin olduğu hiçbir yerde yere düşmeyecektir. Fenerbahçe büyüklüğü ne şampiyonluk ne kupa büyüklüğüdür. Bu sezonun sonu ne olursa olsun bu takımdaki herkesle gurur duyuyorum. Sizleri de çok seviyorum. Sağ olun, var olun" ifadelerini kullandı.
Sarı-lacivertli kafile daha sonra takım otobüsüne binerek, alandan ayrıldı.
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