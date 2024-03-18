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İsmail Kartal'dan 4 değişiklik
Fenerbahçe'de Konferans Ligi’nde Saint-Gilloise ile oynadığı karşılaşmanın 11’ine göre 4 oyuncu değişikliği yapıldı. İsmail Kartal, Avrupa maçında forma giyen Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Cengiz Ünder ve Batshuayi’yi kulübeye aldı. 4 futbolcunun yerine ise Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, Dzeko ve İrfan Can Kahveci görev yaptı.
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