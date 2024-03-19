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FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Szymanski bombası! Böyle duyurdular

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Sebastian Szymanski, Avrupa ekiplerinin gözdesi haline geldi. Sarı-lacivertlilerde dikkat çeken bir performans sergileyen Polonyalı futbolcunun transferi için o kulüp devreye girdi. İşte istenen bonservis bedeli...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2024 Salı 10:58
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FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Szymanski bombası! Böyle duyurdular

Fenerbahçe, şampiyonluk yoluna emin adımlarla devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Szymanski bombası! Böyle duyurdular

Sarı-lacivertli ekip son olarak Trabzonspor'a konuk oldu.

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Szymanski bombası! Böyle duyurdular

Olaylı mücadeleyi sarı-lacivertli ekip 3-2 kazandı.

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Szymanski bombası! Böyle duyurdular

Sarı-lacivertlilerde performansı yüksek olan oyunculara Avrupa devleri talip oldu.

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Szymanski bombası! Böyle duyurdular

Ferdi Kadıoğlu, Osayi Samuel, İsmail Yüksek bu oyuncuların başında geliyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Szymanski bombası! Böyle duyurdular

Aynı zamanda Avrupa basınından flaş bir haber geldi.

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Szymanski bombası! Böyle duyurdular

Avrupa'nın yükselen yıldızı ve Almanya Bundesliga'nın lideri olan Bayer Leverkusen, Sebastian Szymanski için çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Szymanski bombası! Böyle duyurdular

Açıklamalara göre Alman ekibinin yıldız oyuncuyu uzun süre takipte olduğunu belirtilmişti.

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Szymanski bombası! Böyle duyurdular

Şimdi ise resmen talip olmaya hazırlanıyorlar.

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Szymanski bombası! Böyle duyurdular

Sarı-lacivertliler ise Szymanski için kapıyı 20 milyon Euro'dan açmayı planlıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Szymanski bombası! Böyle duyurdular

Polonyalı yıldız, bu sezon 30 maça çıkarken 9 gol ve 9 asist yaptı.

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Szymanski bombası! Böyle duyurdular

Szymanski'nin güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro.

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Szymanski bombası! Böyle duyurdular

Yıldız oyuncu sezon başında 9.75 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

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