FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Szymanski bombası! Böyle duyurdular

Fenerbahçe, şampiyonluk yoluna emin adımlarla devam ediyor.
Fenerbahçe, şampiyonluk yoluna emin adımlarla devam ediyor.
Sarı-lacivertli ekip son olarak Trabzonspor'a konuk oldu.
Olaylı mücadeleyi sarı-lacivertli ekip 3-2 kazandı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Fred (2) ve Batshuayi attı.
Aynı zamanda sarı-lacivertliler, Avrupa'daki yoluna Konferans Ligi'nden devam ediyor.
Burada U. S. Gillosie'u eleyen Kanarya, Yunanistan temsilcisi Olimpiyakos ile eşleşti.
Fenerbahçe, ilk maçı 11 Nisan, rövanşı ise 18 Nisan'da oynayacak.
Atina'ya giden yolda sarı-lacivertliler hata yapmadan kupayı kazanmak istiyor.
Bu sezon hem Süper Lig hem de Konferans Ligi'nde büyük başarılar elde eden Fenerbahçe, Avrupa'da dikkatleri üzerine çekti.
Sarı-lacivertlilerde performansı yüksek olan oyunculara Avrupa devleri talip oldu.
Ferdi Kadıoğlu, Osayi Samuel, İsmail Yüksek bu oyuncuların başında geliyor.
Aynı zamanda Avrupa basınından flaş bir haber geldi.
Avrupa'nın yükselen yıldızı ve Almanya Bundesliga'nın lideri olan Bayer Leverkusen, Sebastian Szymanski için çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.
Açıklamalara göre Alman ekibinin yıldız oyuncuyu uzun süre takipte olduğunu belirtilmişti.
Şimdi ise resmen talip olmaya hazırlanıyorlar.
Sarı-lacivertliler ise Szymanski için kapıyı 20 milyon Euro'dan açmayı planlıyor.
Polonyalı yıldız, bu sezon 30 maça çıkarken 9 gol ve 9 asist yaptı.
Szymanski'nin güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro.
Yıldız oyuncu sezon başında 9.75 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.