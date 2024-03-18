Haberler Fenerbahçe Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum: Futbolda yaşananlar sadece kendi mecrasında kalmaz

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum: Futbolda yaşananlar sadece kendi mecrasında kalmaz

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Trabzon'da yaşanan futbol dışı olaylarla ilgili açıklama yaptı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2024 Pazartesi 15:04
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum: Futbolda yaşananlar sadece kendi mecrasında kalmaz

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından yaşanan olayları değerlendiren ve önemli mesajlar veren Mehmet Uçum'un sosyal medya platformu x'ten yaptığı açıklama şu şekilde:

"Hiç kimse kendi özerk alanında "tek iktidarım" diye düşünmesin, Devlet her özerk alanı takip eder. Herkes bunun farkına varsın.

Konu hangi mecra olursa olsun, ister siyaset, ister ekonomi, ister hukuk, ister futbol fark etmez Devlet, Türkiye'ye bilerek ya da bilmeyerek yahut örtülü ya da açık Türkiye düşmanlığı üzerinden iş ve işlem içinde olanlara her zemini kaos üretmek için kullananlara karşı her türlü tedbiri alır.

Bu gece futbolda yaşananlar sadece kendi mecrasında kalmaz. Sorumlular gereken değerlendirmeyi yapmak zorundalar.

Hiç kimse hiçbir alanda ve hiçbir mecrada Bağımsız ve Güçlü Türkiye'yi test etmeye kalkışmasın."

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