Haberler Fenerbahçe Ahmet Çakar'dan flaş yorum! "Halil Umut Meler 3 puanı hediye etti"

Ahmet Çakar'dan flaş yorum! "Halil Umut Meler 3 puanı hediye etti"

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Bordo-mavililer zorlu mücadeleden 3-2 mağlup ayrıldı. Sabah gazetesi yazarı Ahmet Çakar, karşılaşmayı değerlendirdiği yazısında hakem Halil Umut Meler'in kararlarını yorumladı. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2024 Pazartesi 06:50
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Ahmet Çakar'dan flaş yorum! "Halil Umut Meler 3 puanı hediye etti"

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu. Sabah gazetesi yazarı Ahmet Çakar, Papara Park'ta oynanan dev maçı değerlendirdi.

İşte o yazı...

Trabzon'da kara bir gece yaşadık. UEFA, FIFA, dün bu karşılaşmayı izleseler 'Bu maç nasıl 90 dakikaya tamamlandı' diye birbirlerine sorarlar. Fenerbahçe ilk 45 dakikayı 2-0 önde kapattı. Ardından devreye Trabzonspor seyircisi girdi. Meşaleler, yabancı cisimler sahaya yağdı ve tüm Fenerbahçe bir anda sindi. Önce kaleci Livakovic'in hatasıyla gelen bir frikik golü, ardından da Djiku'nun acemice yaptığı bir penaltı ile maç birden eşitlendi. Seyirci görevini yapmış gibi 2-2'den sonra sahaya hiçbir şey atmadı. Halil Umut Meler adlı sözde hakem, aynı şartlarda maçı devam ettirdi. Bitime de az bir süre kala Batshuayi, attığı golle Fenerbahçe'yi ipten aldı. Maçtan sonra yaşananları hepimiz gördük. Bu önce ülke federasyonunun basiretsizliği, sonra da hakem Meler'in futbola ihanetidir. Üstelik Fenerbahçe'nin galibiyet golünden önce de Oosterwolde'nin yaptığı faulü görmeyerek bu sefer de maçı Fenerbahçe'ye hediye etti.

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