Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Konferans Ligi'nden servet kazandı! İşte kasaya giren rakam

Fenerbahçe Konferans Ligi'nden servet kazandı! İşte kasaya giren rakam

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında sahasında Union Saint Gilloise ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe maçtan 1-0 yenik ayrılmasına rağmen ilk maçın avantajıyl adını çeyrek finale yazdırmayı başardı. Bu sezon Avrupa'daki oynadığı maçlar boyunca ciddi gelir elde eden sarı-lacivertliler, servet kazandı. İşte kasaya giren o rakam...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2024 Cuma 10:24
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe Konferans Ligi'nden servet kazandı! İşte kasaya giren rakam

Fenerbahçe, Belçika ekibi Union SG'yi Konferans Ligi'nin dışına iterek adını çeyrek finale yazdırdı. Fenerbahçe bu başarısıyla, Avrupa'dan elde ettiği kazancın üzerine 1 milyon euro daha koydu. Sabah'ta yer alan habere göre Fenerbahçe'nin Avrupa'da elde ettiği kazanç ise tek tek şu şekilde:

Fenerbahçe Konferans Ligi'nden servet kazandı! İşte kasaya giren rakam

3. ÖN ELEME: 1.65 milyon euro

Fenerbahçe Konferans Ligi'nden servet kazandı! İşte kasaya giren rakam

AYAK BASTI: 2.94 milyon euro

Fenerbahçe Konferans Ligi'nden servet kazandı! İşte kasaya giren rakam

ÜLKE KATSAYISI: 979 bin euro

Fenerbahçe Konferans Ligi'nden servet kazandı! İşte kasaya giren rakam

GALİBİYET: 2 milyon euro

Fenerbahçe Konferans Ligi'nden servet kazandı! İşte kasaya giren rakam

GRUP LİDERLİĞİ: 600 bin euro

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Trabzonspor - F.Bahçe maçı ne zaman?
Transferde Ferdi bombası! Rekor bonservisle gidecek
BİM RAMAZAN KATALOĞU | 15 Mart Bu Cuma Bim'de Ramazan'a özel aktüel ürünler...
Cuma Hutbesi Diyanet 15 Mart 2024
Ramazan ayına özel Cuma mesajları 2024🤲
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İlk play off bileti Boston'ın oldu! İlk play off bileti Boston'ın oldu! 10:15
UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 09:56
Kartal'a o isimden kötü haber! Kartal'a o isimden kötü haber! 09:49
Transferde Ferdi bombası! Rekor bonservisle gidecek Transferde Ferdi bombası! Rekor bonservisle gidecek 09:46
G.Saray transfer düğmesine bastı! G.Saray transfer düğmesine bastı! 09:37
Santos'tan flaş transfer talebi! Santos'tan flaş transfer talebi! 09:34
Daha Eski
Arda Güler İspanya'da manşet oldu! Arda Güler İspanya'da manşet oldu! 09:25
G.Saray'ın yeni yıldızı İngiltere'den! G.Saray'ın yeni yıldızı İngiltere'den! 09:14
G.Saray Sanchez'i göndermedi! G.Saray Sanchez'i göndermedi! 09:01
G.Saray'da Ziyech krizi! G.Saray'da Ziyech krizi! 08:56
Flaş eleştiri! "Hala kendine gelemediğinin fotoğrafı" Flaş eleştiri! "Hala kendine gelemediğinin fotoğrafı" 08:45
Bugün kimin maçı var? 15 Mart Cuma Bugün kimin maçı var? 15 Mart Cuma 08:42