Fenerbahçe Konferans Ligi'nden servet kazandı! İşte kasaya giren rakam

Fenerbahçe, Belçika ekibi Union SG'yi Konferans Ligi'nin dışına iterek adını çeyrek finale yazdırdı. Fenerbahçe bu başarısıyla, Avrupa'dan elde ettiği kazancın üzerine 1 milyon euro daha koydu. Sabah'ta yer alan habere göre Fenerbahçe'nin Avrupa'da elde ettiği kazanç ise tek tek şu şekilde: