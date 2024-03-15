Fenerbahçe Konferans Ligi'nden servet kazandı! İşte kasaya giren rakam
UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında sahasında Union Saint Gilloise ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe maçtan 1-0 yenik ayrılmasına rağmen ilk maçın avantajıyl adını çeyrek finale yazdırmayı başardı. Bu sezon Avrupa'daki oynadığı maçlar boyunca ciddi gelir elde eden sarı-lacivertliler, servet kazandı. İşte kasaya giren o rakam...
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
SON 16 TURU: 600 bin euro
ÇEYREK FİNAL: 1 milyon euro
TOPLAM: 9.8 milyon euro
DİĞER