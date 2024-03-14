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Fenerbahçe'de Osayi Samuel: Hedefimiz kupayı kazanmak!

UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise'i toplam 3-1'lik skorla geçerek çeyrek finale kaldı. Sarı-lacivertlilerde tur sonrası Osayi Samuel açıklamalarda bulundu ve "Oynadığımız tüm maçları kazanmak istiyoruz ama yenildiğimiz için hayal kırıklığı yaşıyoruz ama hedefimizi gerçekleştirdik ve çeyrek finaldeyiz. Hedefimiz kupayı kazanmak." ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2024 Perşembe 23:16
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Fenerbahçe'de Osayi Samuel: Hedefimiz kupayı kazanmak!

UEFA Konferans Ligi son 16 turunda 2 maç sonunda Union Saint-Gilloise'i 3-1'lik skorla geçen Fenerbahçe'de Osayi Samuel, çeyrek final biletinin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Bugünkü maçı kazanmak istedik. Oynadığımız tüm maçları kazanmak istiyoruz ama yenildiğimiz için hayal kırıklığı yaşıyoruz ama hedefimizi gerçekleştirdik ve çeyrek finaldeyiz. İyi oynadığımızı söyleyemem ama turu geçtik. Oynayacağımız önemli bir maç var. Yarın hazırlıklarına başlayacağız. O maçı da kazanmak istiyoruz.

Hedefimiz kupayı kazanmak. Ama biz maç maç düşünen bir takımız. Şu anda elbette oynayacağımız önemli bir Trabzonspor maçı var. Ligde de hedefimiz şampiyon olmak. Trabzonspor maçına en iyi şekilde odaklanacağız. Maç maç odaklanıyoruz. Önemli olan, oynadığımız maç. Maç maç önemsiyoruz.

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