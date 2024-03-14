Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe şampiyon olabilecek mi? İşte Konferans Ligi'ndeki şansı

Fenerbahçe şampiyon olabilecek mi? İşte Konferans Ligi'ndeki şansı

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki başarılı yolculuğu devam ediyor. Grup aşamasını lider tamamlayan sarı-lacivertliler, son 16 turunda Union Saint Gilloise ile eşleşti. İlk maçı deplasmanda 3-0 kazanan İsmail Kartal'ın öğrencileri, rövanş maçında tur biletini cebine koymak istiyor. Öte yandan UEFA Konferans Ligi'nde şampiyonluk yüzdeler güncelendi. İşte Fenerbahçe'nin şansı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2024 Perşembe 11:13 Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2024 Perşembe 11:21
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Fenerbahçe şampiyon olabilecek mi? İşte Konferans Ligi'ndeki şansı

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan, son 16 turu rövanş karşılaşmaları ile devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde grup aşamasını lider tamamlamıştı.

Fenerbahçe şampiyon olabilecek mi? İşte Konferans Ligi'ndeki şansı

Bu sayede adını direkt son 16 turuna yazdıran sarı-lacivertliler, son 16 play-off turunda Alman ekibi Eintracht Frankfurt'u eleyerek sürpriz yapan Belçika temsilcisi US Gilliose ile eşleşmişti.

Fenerbahçe şampiyon olabilecek mi? İşte Konferans Ligi'ndeki şansı

Fenerbahçe, Belçika'daki ilk maçı 3-0 kazandı. Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri ise 20. dakikada Michy Batshuayi, 84. dakikada Jayden Oosterwolde ve 90+4. dakikada Dusan Tadic kaydetti.

Fenerbahçe şampiyon olabilecek mi? İşte Konferans Ligi'ndeki şansı

Alınan galibiyetle beraber büyük bir avantajın sahibi olan İsmail Kartal'ın öğrencileri, Ülker Stadyumu'nda oynanacak rövanş karşılaşmasında hata yapmak istemiyor.

Fenerbahçe şampiyon olabilecek mi? İşte Konferans Ligi'ndeki şansı

Öte yandan Euro Club Index verilerine göre Konferans Ligi'nde güncel şampiyonluk ihtimalleri güncellendi. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin de şansı yükselmeye devam etti.

Fenerbahçe şampiyon olabilecek mi? İşte Konferans Ligi'ndeki şansı

İŞTE ŞAMPİYONLUK ŞANSLARI:

1- Aston Villa: %23.9

Fenerbahçe şampiyon olabilecek mi? İşte Konferans Ligi'ndeki şansı

2- Lille: %18

Fenerbahçe şampiyon olabilecek mi? İşte Konferans Ligi'ndeki şansı

3- FENERBAHÇE: %17.4

Fenerbahçe şampiyon olabilecek mi? İşte Konferans Ligi'ndeki şansı

4- Fiorentina: %14

Fenerbahçe şampiyon olabilecek mi? İşte Konferans Ligi'ndeki şansı

5- Maccabi Tel Aviv: %7.6

Fenerbahçe şampiyon olabilecek mi? İşte Konferans Ligi'ndeki şansı

6- Club Brugge: %4.2

Fenerbahçe şampiyon olabilecek mi? İşte Konferans Ligi'ndeki şansı

7- Viktoria Plzen: %4.1

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