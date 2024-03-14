Fenerbahçe şampiyon olabilecek mi? İşte Konferans Ligi'ndeki şansı
Temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki başarılı yolculuğu devam ediyor. Grup aşamasını lider tamamlayan sarı-lacivertliler, son 16 turunda Union Saint Gilloise ile eşleşti. İlk maçı deplasmanda 3-0 kazanan İsmail Kartal'ın öğrencileri, rövanş maçında tur biletini cebine koymak istiyor. Öte yandan UEFA Konferans Ligi'nde şampiyonluk yüzdeler güncelendi. İşte Fenerbahçe'nin şansı...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2024 Perşembe 11:13 Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2024 Perşembe 11:21
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Alınan galibiyetle beraber büyük bir avantajın sahibi olan İsmail Kartal'ın öğrencileri, Ülker Stadyumu'nda oynanacak rövanş karşılaşmasında hata yapmak istemiyor.
Öte yandan Euro Club Index verilerine göre Konferans Ligi'nde güncel şampiyonluk ihtimalleri güncellendi. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin de şansı yükselmeye devam etti.
İŞTE ŞAMPİYONLUK ŞANSLARI:
1- Aston Villa: %23.9
2- Lille: %18
3- FENERBAHÇE: %17.4
4- Fiorentina: %14
8- Dinamo Zagreb: %3.8
9- Ajax: %2.3
10- Molde: %1.5
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