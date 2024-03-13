Fenerbahçe çeyrek final için Union Saint-Gilloise karşısında

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu'nda 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile 14 Mart Perşembe günü sahasında karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde TSİ 20.45'te başlayacak olan karşılaşmada Karadağlı hakem Nikola Dabanovic düdük çalacak. Dabanovic'in yardımcılıklarını Vladan Todorovic ve Srdan Jovanovic üstlenecek. Deplasmanda rakibini 3-0 mağlup ederek önemli bir avantajı eline geçiren sarı-lacivertli ekipte hedef, rövanş karşılaşmasını da kazanarak tur atlayıp ülke puanına katkı sağlamak.

SARI-LACİVERTLİ EKİPTE 4 EKSİK

Sarı-lacivertli ekip, Union Saint-Gilloise karşısında 4 futbolcusundan yararlanamayacak. Fenerbahçe'de sarı kart cezalısı Rade Krunic'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Joshua King ve Çağlar Söyüncü, Belçika temsilcisi karşısında forma giyemeyecek. Yaşadığı sakatlığın ardından saha çalışmalarına başlayan Rodrigo Becao da tam hazır olmaması sebebiyle Belçika ekibi karşısında kadroda yer almayacak. Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği listede yer almayan Serdar Aziz, Mert Müldür ve Serdar Dursun da kurallar gereği forma giyemeyecek.

OOSTERWOLDE STOPERDE GÖREV ALACAK

Sarı-lacivertli ekipte Rodrigo Becao ve Çağlar Söyüncü'nün sakatlıklarının yanı sıra Serdar Aziz'in de UEFA'ya bildirilen listede yer almamasından dolayı teknik direktör İsmail Kartal'ın savunmada rotasyon yapma ihtimali bulunmuyor. Tecrübeli teknik adamın savunma dörtlüsünü Bright Osayi-Samuel, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde ve Ferdi Kadıoğlu'ndan oluşturması neredeyse kesin. Union Saint-Gilloise ile oynanan ilk karşılaşmaya sol bekte başlayan ancak Çağlar Söyüncü'nün sakatlığı sonrası stoperde görev alan Oosterwolde'nin rövanş karşılaşmasında stoperde görev alacak.

İLERİ UÇTA FORMA BATSHUAYI'NIN

Fenerbahçe'de Union Saint-Gilloise karşısında santrfor bölgesinde Michy Batshuayi görev alacak. Bu sezon Fenerbahçe'nin Avrupa Konferans Ligi'nde oynadığı karşılaşmalarda İsmail Kartal'ın 11'de görevlendirdiği Batshuayi, Union Saint-Gilloise ile oynanacak rövanş karşılaşmasına da ilk 11'de başlayacak. Belçika'da oynanan ilk karşılaşmada perdeyi açan golü kaydeden tecrübeli santrfor, hafta sonu ligde oynanan Pendikspor karşılaşmasında da oyuna sonradan girip penaltıdan fileleri havalandırmayı başarmıştı.

BELÇİKA TEMSİLCİSİNDE SAKATLIKLAR VE CEZALILAR CAN SIKIYOR

Union Saint-Gilloise'da ise Fenerbahçe maçı öncesi sakat ve sarı kart cezalı olan oyuncuların durumu, teknik heyetin canını sıkıyor. Belçika ekibinde takımın en golcüsü Mohamed Amoura ile savunmanın önemli isimlerinden Christian Burgess, sarı kart cezalısı oldukları için Fenerbahçe karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakacak. Bir diğer savunmacı Fedde Leysen'in ise uzun süreli sakatlığı bulunuyor. Dizinde sakatlığı bulunan ancak çalışmalara başlamasına rağmen tam olarak fit olmayan stoper Kevin Mac Allister'ın ise İstanbul'a seyahat edip etmeyeceği net değil. Mac Allister'ın da kadroda olmadığı senaryoda elinde stoper orijinli 2 oyuncu (Koki Machida, Ross Sykes) kalacak olan teknik direktör Alexander Blessin'in 3'lü savunmadan 2'li savunmaya dönmesi ya da bazı oyuncuların mevkilerinde değişikliğe gitmesi gerekecek. Belçika ekibinde ayrıca ligde hafta sonu oynanan Gent maçı öncesinde kadrodan çıkarılan orta saha Noah Sadiki'nin de durumu belirsizliğini koruyor. Bu oyuncunun da Belçika Ligi'ndeki play-off etabı düşünüldüğünde riske edilmeyeceği gelen bilgiler arasında. Saint-Gilloise'da ayrıca sakatlığını atlatıp antrenmanlara başlayan Kevin Rodriguez'in de Fenerbahçe karşısında durumu belirsiz.