Fenerbahçe'ye Becao müjdesi! Trabzonspor maçında...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında kritik derbide Trabzonspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Bu mücadele öncesi Kanarya'nın yıldız ismi Becao ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli camiada gözler futbolcuya çevrildi. İşte detaylar...
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SON 4 İÇ SAHA MAÇINDA GERİDEN GELDİ
Fenerbahçe, Süper Lig'de son 4 iç saha maçında ilk golü kalesinde görmesine rağmen karşılaşmaları yenilmeden tamamlamayı başardı. Ligin 23'üncü haftasında MKE Ankaragücü, 27'nci haftasında Kasımpaşa ve 29'uncu haftasında Pendikspor'a karşı ilk golü kalesinde gören sarı-lacivertliler, bu maçlardan sırasıyla 2-1, 2-1 ve 4-1 galip ayrıldı.
Fenerbahçe, 25'inci haftadaki Alanyaspor maçında ise 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 öne geçmiş ancak mücadelenin 2-2 bitmesine engel olamayarak sahadan 1 puanla ayrılmıştı.
Öte yandan sarı lacivertlilerde, Pendikspor galibiyetinin ardından gözler UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne çevrildi.
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımı ile karşı karşıya gelecek.
Kanarya, zorlu rakibiyle 14 Mart Perşembe günü saat 20.45'te Kadıköy'de kozlarını paylaşacak.
İlk mücadeleyi 3-0 kazanan temsilcimiz, Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı.
Koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan antrenman, pas ve şut antrenmanları ile devam etti. Fenerbahçe, bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı.
Fenerbahçe'de, Siltaş Yapı Pendikspor karşısında ilk 11'de forma giyen futbolcular ise günü rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.
BECAO GELİŞMESİ
Öte yandan Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Rodrigo Becao ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Başarılı stoper bireysel çalışmalara başladı.
DERBİYE YETİŞECEK Mİ?
Bein Sports'un haberine göre, Brezilyalı stoperin ligin 30. haftasında Trabzonspor ile oynanacak derbi maçına yetiştirilmeye çalışıldığı kaydedildi.
Sezon başında Udinese'den Fenerbahçe'ye transfer olan Becao, sarı lacivertli formayla toplamda 14 maça çıkarken, 1 gollük katkı sağladı.
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