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Fenerbahçe'ye Becao müjdesi! Trabzonspor maçında...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında kritik derbide Trabzonspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Bu mücadele öncesi Kanarya'nın yıldız ismi Becao ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli camiada gözler futbolcuya çevrildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2024 Pazartesi 15:39
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Fenerbahçe'ye Becao müjdesi! Trabzonspor maçında...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 29'uncu haftasında Pendikspor'u konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 geride kapatan sarı-lacivertli ekip, ikinci yarıda Mert Hakan Yandaş, Michy Batshuayi (P), Ferdi Kadıoğlu ve İrfan Can Kahveci'nin attığı gollerle karşılaşmadan 4-1 galip ayrılarak puanını 76'ya çıkardı ve ilk sıradaki Galatasaray'ı takibini sürdürdü.

Fenerbahçe'ye Becao müjdesi! Trabzonspor maçında...

YENİLMEZLİK SERİSİ 18 MAÇA ÇIKTI

Fenerbahçe, Pendikspor'u sahasında 4-1 mağlup ederek ligdeki yenilmezlik serisini 18 maça yükseltti.

Fenerbahçe'ye Becao müjdesi! Trabzonspor maçında...

Son olarak 11'inci haftada Trabzonspor'a sahasında 3-2 mağlup olan sarı-lacivertliler, o günden bu yana ligde oynadığı 18 karşılaşmada 14 galibiyet, 4 beraberlik elde etti.

Fenerbahçe'ye Becao müjdesi! Trabzonspor maçında...

SON 4 İÇ SAHA MAÇINDA GERİDEN GELDİ

Fenerbahçe, Süper Lig'de son 4 iç saha maçında ilk golü kalesinde görmesine rağmen karşılaşmaları yenilmeden tamamlamayı başardı. Ligin 23'üncü haftasında MKE Ankaragücü, 27'nci haftasında Kasımpaşa ve 29'uncu haftasında Pendikspor'a karşı ilk golü kalesinde gören sarı-lacivertliler, bu maçlardan sırasıyla 2-1, 2-1 ve 4-1 galip ayrıldı.

Fenerbahçe'ye Becao müjdesi! Trabzonspor maçında...

Fenerbahçe, 25'inci haftadaki Alanyaspor maçında ise 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 öne geçmiş ancak mücadelenin 2-2 bitmesine engel olamayarak sahadan 1 puanla ayrılmıştı.

Fenerbahçe'ye Becao müjdesi! Trabzonspor maçında...

Öte yandan sarı lacivertlilerde, Pendikspor galibiyetinin ardından gözler UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne çevrildi.

Fenerbahçe'ye Becao müjdesi! Trabzonspor maçında...

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımı ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe'ye Becao müjdesi! Trabzonspor maçında...

Kanarya, zorlu rakibiyle 14 Mart Perşembe günü saat 20.45'te Kadıköy'de kozlarını paylaşacak.

Fenerbahçe'ye Becao müjdesi! Trabzonspor maçında...

İlk mücadeleyi 3-0 kazanan temsilcimiz, Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe'ye Becao müjdesi! Trabzonspor maçında...

Koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan antrenman, pas ve şut antrenmanları ile devam etti. Fenerbahçe, bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı.

Fenerbahçe'ye Becao müjdesi! Trabzonspor maçında...

Fenerbahçe'de, Siltaş Yapı Pendikspor karşısında ilk 11'de forma giyen futbolcular ise günü rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.

Fenerbahçe'ye Becao müjdesi! Trabzonspor maçında...

BECAO GELİŞMESİ

Öte yandan Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Rodrigo Becao ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Başarılı stoper bireysel çalışmalara başladı.

Fenerbahçe'ye Becao müjdesi! Trabzonspor maçında...

DERBİYE YETİŞECEK Mİ?

Bein Sports'un haberine göre, Brezilyalı stoperin ligin 30. haftasında Trabzonspor ile oynanacak derbi maçına yetiştirilmeye çalışıldığı kaydedildi.

Fenerbahçe'ye Becao müjdesi! Trabzonspor maçında...

Sezon başında Udinese'den Fenerbahçe'ye transfer olan Becao, sarı lacivertli formayla toplamda 14 maça çıkarken, 1 gollük katkı sağladı.

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