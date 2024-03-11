Fenerbahçe'ye Becao müjdesi! Trabzonspor maçında...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 29'uncu haftasında Pendikspor'u konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 geride kapatan sarı-lacivertli ekip, ikinci yarıda Mert Hakan Yandaş, Michy Batshuayi (P), Ferdi Kadıoğlu ve İrfan Can Kahveci'nin attığı gollerle karşılaşmadan 4-1 galip ayrılarak puanını 76'ya çıkardı ve ilk sıradaki Galatasaray'ı takibini sürdürdü.

Son olarak 11'inci haftada Trabzonspor'a sahasında 3-2 mağlup olan sarı-lacivertliler, o günden bu yana ligde oynadığı 18 karşılaşmada 14 galibiyet, 4 beraberlik elde etti.