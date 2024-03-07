Haberler Fenerbahçe Jayden Oosterwolde: Attığım gol için çok mutluyum!

Jayden Oosterwolde: Attığım gol için çok mutluyum!

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'i 3-0'lık skorla mağlup ederken Kanarya'da Jayden Oosterwolde maçın ardından açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2024 Cuma 01:31
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Jayden Oosterwolde: Attığım gol için çok mutluyum!

Fenebrahçe'de Jayden Oostwerolde, UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Union Saint-Gilloise'i 3-0'lık skorla mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

İŞTE OOSTERWOLDE'NİN AÇIKLAMALARI:

Attığım gol için çok mutluyum. İyi performans sergiledik. Maça sol bek başladım, maalesef Çağlar sakatlandı ve stopere geçtim. Göstermiş olduğumuz performanstan dolayı mutluyum.

Burada ilk zamanlarımda çok iyi değildim. Futbolu, insanları anlamam gerekiyordu. Bu sene üzerine koyarak devam ediyorum. Çok iyi idmanlar yapıyoruz. Hocamız bana güvenini hissettiriyor. Umarım bu sene birçok kupa kazanırız.

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